От IT до психологии: учёные АлтГПУ прочитали школьникам края научно-популярные лекции

АлтГПУ принял участие во втором Федеральном просветительском марафоне "Новое знание". В рамках марафона преподаватели и научные сотрудники вуза провели научно-популярные лекции для школьников. Темы были выбраны из области IT-технологий, культуры речи, межкультурной коммуникации, археологии, психологии и педагогики. Слушателями стали около 250 учеников школ Барнаула и районов края.

Напомним, в рамках марафона общество "Знание" инициировало челлендж "Поделись своим знанием". Организаторы обратились к экспертам в разных областях науки с призывом прочитать лекции для школьников в период с 1 по 3 сентября 2021 года. Учёные Алтайского педуниверситета с готовностью откликнулись и приняли участие в проекте.

Марафон организован при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Цель мероприятия – продемонстрировать актуальные достижения России в науке и технологиях, культуре и других областях, познакомить с людьми, которые создают эти достижения, и историями их успеха, увлечь и замотивировать молодёжь на саморазвитие и активную жизненную позицию в реализации своих талантов в России.