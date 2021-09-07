В России разработали прибор для диагностики коронавируса за 27 минут

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали прибор, который диагностирует коронавирус у человека менее чем за полчаса. Как сообщает РИА Новости, устройство показывает, есть ли в организме антиген к вирусу.

Начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий ФМБА, доктор медицинских наук Дарья Крючко объяснила, что прибор основан на методе изотермической амплификации. Всего на диагностику требуется 27 минут – от момента забора материала до получения результата.

Крючко отметила, что при определённой доработке система сможет выявлять и другие антигены.