Десять лет назад разбились хоккеисты "Локомотива"

7 сентября 2011 года произошла страшная трагедия – в авиакатастрофе погиб основной состав команды "Локомотив". Крушение произошло в момент взлёта в Ярославле. Спортсмены отправились на первую игру нового сезона КХЛ в Минск. На борту разбившегося Як-42 было 37 пассажиров и 8 членов экипажа. Всего погибло 43 человека. Единственный выживший спортсмен скончался от полученных ран спустя пять дней.

Следователи, которые разбирались в деле, остановились на версии, что авария произошла из-за ошибки пилотов. Во время взлёта второй пилот случайно стал нажимать на педаль тормоза вместо педали газа. Но выживший в катастрофе борттехник с этой версией не согласился. Он объявил об этом в зале суда.

Весь мир переживал трагедию вместе с семьями спортсменов. Команды из разных стран проводили матчи памяти. А в Ярославле в честь погибшей хоккейной команды "Локомотив" установлен памятник.