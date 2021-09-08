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Раздутые списки и махинации: как поступали абитуриенты-2021 в вузы Алтайского края

, ИА "Амител"
Ряд региональных вузов в конце августа объявили экстренный донабор. Свободными оставались даже бюджетные места
Студент / Фото: pixabay.com

Студент / Фото: pixabay.com

Сразу несколько вузов Алтайского края в экстренном порядке в конце августа 2021  года были вынуждены добирать студентов на бюджетные места: новые правила поступления и отмена второй волны приёмной кампании вызвали неразбериху, а раздутые списки отпугивали абитуриентов и они уходили на другие специальности или в другие институты. Та же неразбериха стала прикрытием для махинаций особо ушлых поступающих. В результате во многих высших учебных заведениях страны недобрали первокурсников. Но есть и хорошие новости: в этом году алтайские вузы получили более подготовленных студентов. А у опоздавших ещё есть шанс до 10 сентября попасть в один из университетов Алтайского края. Как такое могло произойти, разбиралась корреспондент amic.ru Мария Лаврищева.

Система засбоила

Во всех российских вузах приёмная кампания 2021 года началась с нововведений: подать документы в вуз можно было с помощью портала "Госуслуги", причём сразу в пять и на десять специальностей, в списках поступающих публиковали не фамилии абитуриентов, а присвоенные им уникальные номера или СНИЛС. Эксперты ещё в конце весны говорили amic.ru, что эти нововведения вызовут немало сложностей. И их опасения оправдались.

Так, например, система подачи заявлений через "Госуслуги" сбоила. В приёмных комиссиях говорят: причина в том, что времени отладить систему практически не было.

"В последний момент перед нами поставили задачу: университет должен быть подключён к единому сервису через "Госуслуги". А это – переписывание программного обеспечения, информирование студентов, что вызывало затруднения", – объясняет Семён Белов, заместитель ответственного секретаря приёмной комиссии АлтГТУ.

Онлайн-подачу заявлений ввели из-за коронавируса: в вузы страны поступает много абитуриентов из-за границы и из других регионов, а в условиях пандемии они не могут приехать, чтобы лично подать документы. Впрочем, в Алтайском крае сохранили и возможность подать документы офлайн, конечно, с соблюдением всех мер предосторожности. А вот, например, московские университеты принимали заявления только онлайн.

И тут и там одновременно, или Эффект Гермионы Грейнджер

Основные проблемы возникли с рейтингами поступающих: абитуриент имел право подать документы в пять вузов и на десять специальностей, и мог числиться сразу в нескольких списках до самого последнего момента. Поэтому выпускникам было сложно оценить шансы на поступление: непонятно, кто решит остаться учиться здесь, а кто уйдёт (окончательно определиться с выбором по поступлению в университет абитуриенты должны были 11 августа до 18 часов).

"Именно поэтому в последний день рейтинги существенно менялись, абитуриенты отзывали и подавали новые согласия буквально в последние часы работы. Для поступающих это, конечно, был большой стресс. Поскольку возможности попасть во вторую волну, если вдруг не прошёл на выбранное направление, уже не стало", – пояснили в пресс-службе АлтГУ.

Особо ушлые товарищи быстро поняли, что в этой неразберихе никто не сможет проверить, соблюдает ли абитуриент "правила игры" и подаёт документы только в пять вузов. Поэтому некоторые направили документы в семь, а и то и в десять учреждений.

А на этапе зачисления система сломалась окончательно. Напомним, в этом году не требовалось предоставлять оригиналы документов, достаточно было прислать подписанное "Согласие о зачислении" в вуз. Предполагалось, что такое согласие будущий студент отправит только одно. В документе даже есть предупреждение: "Я информирован о том, что подаю согласие на зачисление только в один вуз".

По задумке Министерства высшего образования это должно было исключить поступление абитуриента в несколько университетов или на несколько специальностей сразу, объясняют в приёмных комиссиях. На практике – не исключило. Абитуриенты и их родители, осознанно нарушая правила и опасаясь, что не поступят в "вуз мечты", рассылали такие "согласия" пачками. В итоге, рассказывает Семён Белов, вчерашний школьник оказывался зачисленным в несколько вузов или на несколько специальностей одновременно.

"Недоработанность этой системы вызывала трудности при зачислении: дублировались заявления о согласии", – подтверждает и ответственный секретарь приёмной комиссии АГАУ Евгений Чугузов.

В итоге нарушители были уверены, что куда-то да поступят, а ребята, которые "играли по правилам", оказались за бортом. Но за махинации отвечать никому не придётся.

"Что делать с теми ребятами, у которых два заявления в разные вузы, Министерство образования не регламентирует. На уровне слухов была информация о том, что их будут исключать из приказов обоих университетов, но на практике это не соблюдалось", – говорит Семён Белов.

Лишние ушли, места остались

Чтобы разгрести эту путаницу и понять, в каком вузе будет в итоге учиться абитуриент, представители учреждений вынуждены были обзванивать поступающих. Тогда и выяснилось, что многие бюджетные места оказались свободны. И вузам пришлось объявлять донабор.

"Если абитуриенты сообщали по телефону, что поступили, к примеру, и к нам, и в Томск, но хотели бы остаться в ТГУ, то попадали в приказ об отчислении из нашего университета. А освобождённые вакантные места перешли в дополнительный набор", – рассказывает Семён Белов.

Дополнительный набор (в вузах категорично подчёркивают: это не "вторая волна", – прим. ред.) на "коммерцию" и бесплатное обучение объявили в педагогическом, аграрном и политехническом университетах Алтайского края.

Так, в АлтГТУ дополнительный приём начался 18 августа и закончился 29-го числа. 31 августа были опубликованы приказы со списками зачисленных по дополнительному приёму.

"У нас 41 бюджетное место не было закрыто, – объясняет Белов. – Ещё с большей проблемой столкнулся аграрный университет, у них больше 100 мест оказалось не закрыто".

В АГАУ закрыто 90% мест по контрольному приёму, рассказывает Евгений Чугузов. До 10 сентября здесь ещё принимают заявления от тех, кто хочет получить высшее образование. "Для заполнения 10% контрольной цифры был объявлен дополнительный набор. До 10 сентября будет проходить приём заявлений, а до 24-го числа уже выпустят приказы о зачислении", – говорит Чугузов.

В Медуниверситете бюджетные места закрыты, а дополнительный набор объявили на коммерческие по направлениям "Фармация", "Медико-профилактическое дело" и "Клиническая психология", сообщил ответственный секретарь приёмной комиссии АГМУ Дмитрий Попов.

В Алтайском госуниверситете донабор не объявляли вообще, абитуриентов было даже больше, чем в прошлые годы:

"В этом году в наш университет было подано более 27 тысяч заявлений от абитуриентов на 7,5 тысячи мест. По сравнению с прошлым годом желающих учиться в Алтайском госуниверситете стало намного больше. Поэтому никаких проблем с набором не возникло, а даже, наоборот, на ряд направлений подготовки отмечено повышение проходного балла и увеличение числа желающих поступить. Наш вуз донабор не объявляет".

Высокобалльники остались на Алтае

В то же время представители вузов говорят, что в этом году к ним пришли более подготовленные ребята, чем в прежние годы. При этом если ранее выпускники с высокими баллами предпочитали поступать в вузы других регионов, например, Новосибирска или Центральной России, то в этом году многие остались на Алтае.

"Возможно, причина тому – пандемия: родители побоялись отпускать своих детей куда-то далеко. Возможно, причина в том, что второй этап зачисления отменили: люди перестраховывались и опять же остались в своём регионе", – рассуждает Семён Белов.

В итоге на некоторые особо популярные направления подготовки могли поступить только те, кто получил общий итог по ЕГЭ в районе 300 баллов.

"На юриспруденцию проходной балл вырос до 290. По итогам прошлой приёмной кампании он составлял 271. При этом конкурс был 41 человек на место", – сообщили в приёмной комиссии АлтГУ.

Впрочем, так было не везде. Благодаря увеличению числа бюджетных мест в алтайских вузах на многих популярных направлениях проходной балл даже снизился.

"Проходной балл по самым популярным направлениям – "Педиатрия", "Лечебное дело" – стал ниже, чем в прошлом году. Это связано, прежде всего, с тем, что у нас прибавилось количество бюджетных мест. Дополнительно появилось 103 бюджетных места на "Педиатрию" и "Лечебное дело". А всего в вузе 619 бюджетных мест", – пояснил Дмитрий Попов, ответственный секретарь приёмной комиссии АГМУ.

В АГАУ сообщили, что проходной балл этим летом остался на уровне прошлых лет: от 120 до 180 в зависимости от направления.

Самые популярные направления в алтайских вузах в 2021 году:

АлтГТУ – наиболее востребованы специальности, связанные с IT, строительством и электроэнергетикой. Именно тут самые высокие проходные баллы, отмечает Семён Белов. Самым непопулярным оказалось направление подготовки, связанное с пищевой химической промышленностью.

АГМУ – "Стоматология", "Лечебное дело".

АГАУ – "Землеустройство инженерного блока", "Агроинженерия", "Экономика".

АлтГУ – традиционно в пятёрке лидеров такие направления, как "Юриспруденция", "Государственное и муниципальное управление", "Информационная безопасность", "Реклама и связи с общественностью" и "Дизайн". Кроме того, растёт интерес абитуриентов к естественно-научным направлениям. Среди них – "География", "Прикладная информатика", "Химия".

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Комментарии

8.09.2021 09:31
- гость -

Как всегда выпустили в свет сырую систему, а виноваты дети и их родители.

8.09.2021 09:42
- гость -

Не просто выпустили в свет, а ещё и заставили этой системой пользоваться.

8.09.2021 09:52
- гость -

8.09.2021 09:31
- гость -

Оказалось , что детям и родителям не важно где учиться ,лишь бы поступить. В этом их вина.

8.09.2021 10:07
- гость -

Оказалось , что детям и родителям не важно где учиться ,лишь бы поступить. В этом их вина.

————
Их жизнь научила - корочки важны, без них даже дворником не возьмут, а какая специальность будет нарисована - неважно. Диплом, как билет в жизнь. Да и это выбор детей и их родителей - они потребители образовательных услуг, в нормальной системе они и должны диктовать условия.

8.09.2021 10:20
гость

Эксперименты правительства что в образовании, что в медицине продолжаются, а чьи-то молодые судьбы уже подломаны, ну не сложилось, так бывает. И никто не отвечает за это, наказания нет и не будет. 19 сентября близко.....

8.09.2021 10:51
Федя

АГУ до сих пор не может расселить всех студентов в общежитие, сидят на чемоданах и ждут. Мест не хватает, селят иностранцев в первую очередь, а свои не нужны

8.09.2021 11:03
- гость -

Государство просто разбрасывается деньгами , когда готовит бюджетных бакалавров без обязательства отработать эти затраты. Мало кто из отучившихся работает по полученным знаниям.
Подавать документы в 10 вузов - это большая глупость госуслуг. Заставь дурака молиться , он и лоб расшибет.

8.09.2021 11:07
- гость -

8.09.2021 10:07
- гость -
это выбор детей и их родителей - они потребители образовательных услуг, в нормальной системе они и должны диктовать условия.

а какая система нормальная??? образование и медицина уже давно стали просто платной услугой. Более того эту услугу даже сделали частной, государство частично переложило ответственность с себя, на частника. А как мы все понимаем, в стремлении заработать все частники забывают о качестве своих услуг....

8.09.2021 12:32
- гость -

8.09.2021 12:04
!
Нет производства, нет спроса на технические специальности, маленькая стартовая зарплата. Весь секрет недобора.

8.09.2021 12:42
- гость -

8.09.2021 11:03
- гость -
Государство просто разбрасывается деньгами , когда готовит бюджетных бакалавров без обязательства отработать эти затраты.
---------------
Уже давно отработали родители за своих детей.

8.09.2021 12:44
- гость -

а какая система нормальная???

————
Это не ко мне вопрос, но судя по эмоциональному комментарию вы тоже не довольны существующим порядком.

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