Вместо ковида – грипп. Инфекционист дал прогноз по коронавирусу на следующую зиму

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что будущей зимой место коронавируса займёт привычный грипп. Свои предположения специалист высказал в эфире телеканала "Москва-24".
Инфекционист отметил, что мутации COVID-19 продолжат появляться. Медицина будет сталкиваться с новыми штаммами каждые три-четыре месяца. Кроме того, этой осенью он ожидает повышенную заболеваемость среди студентов и школьников.
Напомним, ранее инфекционист предупредил, что следующие подъёмы коронавируса произойдут осенью и весной, а отступление инфекции случится через полтора-два года. При этом пики заболеваемости коронавирусом будут происходить один-два раза в год.
Комментарии
ну да, ну да, смешной
Что, вакцину от гриппа завезли, а желающих ставить не нашлось?
Ему ГРИПП это сам лично сказал ?