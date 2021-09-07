Водитель "Жигулей" на полном ходу протаранил стадо коров

Автомобиль "Жигули" на высокой скорости протаранил идущее по дороге стадо коров в Усть-Канском районе Республики Алтай. Кадры с места происшествия опубликовали в Telegram-канале "В курсе 22".

В результате аварии несколько животных получили серьёзные травмы и остались лежать на дороге. У машины сильные вмятины на бампере.

О состоянии водителя ничего неизвестно. Почему автомобиль не снизил скорость перед столкновением, также не сообщается.

Напомним, 5 сентября трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями в Рубцовске. Авария случилась на ул. Заводской в районе дома № 147.