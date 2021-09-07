Водитель "Жигулей" на полном ходу протаранил стадо коров

Автомобиль "Жигули" на высокой скорости протаранил идущее по дороге стадо коров в Усть-Канском районе Республики Алтай. Кадры с места происшествия опубликовали в Telegram-канале "В курсе 22".
В результате аварии несколько животных получили серьёзные травмы и остались лежать на дороге. У машины сильные вмятины на бампере.
О состоянии водителя ничего неизвестно. Почему автомобиль не снизил скорость перед столкновением, также не сообщается.
Напомним, 5 сентября трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями в Рубцовске. Авария случилась на ул. Заводской в районе дома № 147.
Комментарии
Ответственность полностью на пастухе - погнал коров через трассу, типа все видят, объедут
Ой! Киркоров в трансе!!!!!! Там и телята были?
7.09.2021 16:17
Filin
Не все так просто! Если будет установлено, а это так и будет, что водитель имел возможность избежать аварии, то признают виновным водителя. Самое главное, чтобы пастух перегонял стадо через дорогу в хорошо просматриваемом месте.
А животные в машине тоже пострадали? 100% без сотрясения мозга обошлось, в виду отсутствия такового..
Жигулист идиот?
Педали перепутал?
Жигулист идиот?
со словами "Хля как могу".. по газам
Там все пьяные или окурены. Животные им виноваты. Нашли урода туриста который стрелял по коровам.