На участке одной из улиц Барнаула запретят парковку автомобилей

На участке ул. Энтузиастов в Барнауле запретят парковку машин, сообщает мэрия.

"С 27 сентября в районе разворотного кольца на остановке общественного транспорта "Стадион" вблизи дома № 10 по ул. Энтузиастов будут выполняться работы по установке дорожных знаков, ограничивающих остановку и стоянку транспортных средств", – сказано в сообщении.

Ограничение необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения и беспрепятственного движения электротранспорта, отметили в горадминистрации.

Напомним, с 13 сентября в Барнауле на два месяца перекроют участок улицы Песчаной. Это связано с проведением работ по строительству тепловой сети.