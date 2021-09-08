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Установили лося и убрали асфальт. Как в парке "Изумрудный" обновляют аллеи

, ИА "Амител"
Главный вход в барнаульском парке временно закрыт (ну почти)

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Когда в следующий раз вы пойдёте гулять по парку "Изумрудный", вы, скорее всего, его не узнаете. В рамках второго этапа масштабной реконструкции здесь обновляют основные аллеи, и "фирменный" вид, который открывается со стороны главных ворот, теперь станет другим. Работы начались неделю назад, и, как сообщила в своём Instagram ландшафтный дизайнер Татьяна Голубева, не пройдёт и месяца, как всё снова будет красиво. А пока барнаульцы штурмуют песок и щебень, пробираясь по привычке к входу, который закрыли на время ремонта. 

Вместо асфальта на аллеях уложат плитку, установят освещение. А вдоль дорожки, которая выходит к пруду, уже появился первый арт-объект: это лось из лозы от барнаульской компании. 

Помимо главных аллей, в парке идёт обустройство и внутренних дорожек. Недалеко от центральной части будет построено сразу два детских городка, спортивная площадка, сцена и беседка. Для собачников появится свой "городок". Все работы планируют закончить к ноябрю. 

Напомним, работы по благоустройству парка "Изумрудный" проходят в рамках проекта "Формирование современной городской среды". На эти цели был выделен 91 млн рублей. Ранее в парке оборудовали пешеходную зону и велодорожки, смонтировали 85 фонарных столбов и провели озеленение. В следующем году планируется сделать комфортную прогулочную зону вокруг пруда.

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

8.09.2021 07:54
Виктор

Да зачем же плитку?!

Асфальт для прогулок мягче. Оптимально для парка — сочетание асфальтированных и грунтовых дорожек...

8.09.2021 08:40
Житель Барнаула

Имел честь вчера заглянуть в парк. Нет я не нытик. Всегда радуюсь новому. Но!!!! Какой идиот садит светолюбивые цветы в тень???? Они вытянулись и смотрятся дико. Но самое страшное заключается в том что с какой бы стороны вы не зашли в парк вас обязательно собьет велосипедист или летящий самокат. Жесть.

8.09.2021 09:37
- гость -

Молодцы!.

8.09.2021 09:42
- гость -

8.09.2021 08:40
Житель Барнаула
Там велодорожка. Если вы гуляете по велодорожке, то кто сам себе злобный Буратино? Вчерашний вечер:
1. Яжемать шествует по пешеходной дорожке. Рядом яжеотец с девочкой лет 5 рассекает по велодорожке, девочка на четырехколесном велосипеде. (Если что, детям до 7 лет на велодорожку нельзя). Ладно, буду объезжать по гравийке. Но навстречу опять же по велодорожке ышшо одна яжемать с таким же чадом на таком же велосипеде. И тут яжеотец предпринимает шедевральную вещь - он, желая уступить дорогу встречным "велосипедистам", просто толкает свое чадо на гравийку. Та с воплем падает вместе с велосипедом. Мне под колеса. Хорошо, что этот вариант был мною учтен и скорость была уже практически нулевая.
2. Метров через сто две яжематери шествуют с колясками, перегородив все. Естественно, велодорожку тоже.
3. Яжеотец с девочкой лет 6-7 на самокате. На велодорожке. Пытаюсь объехать, и тут девочка начинает козлить, поехав по кругу, а горе-папаша, расставив руки, весело ее ловит. Торможу и уезжаю нафиг с этой велодорожки)
Лучше уж просто по городу покататься, идиотов меньше встретишь. Хуже было только на Исакова, где дите лет 4 перлось по велодорожке с мороженым - в одиночку, а мамаша шествовала по аллее. Видимо, ребенок у нее лишний, если что, еще родит.

8.09.2021 10:03
- гость -

8.09.2021 09:42
- гость -Хуже было только на Исакова

Судя по реализации велодорожек проектировались они как раз для малолетних катальцев, потому как ни для транзитного перемещения, ни для взрослых покатушек они толком не годятся. Плюс никому из администрации велодоржки не нужны, чистая формальность чтобы отчитаться наверх. А порядок на той же Исакова навести очень просто - за выход на велодорожку обозначенную знаком (а на Исакова они есть) по ПДД предусмотрен штраф 500 р., запустите туда наряд на недельку и все будет нормализованно.

8.09.2021 10:12
- гость -

8.09.2021 10:03
- гость -
Соглашусь. Разве что на Змеиногорском - там практически никто не ходит, и можно разогнаться. Правда, редкие пешеходы с упорством, достойным лучшего применения, все равно идут именно по велодорожке. Хотя рядом такое же пространство пешеходной. Зачем - непонятно.
В этом плане очень понравилось в Батуми - там велодорожек много, а на набережной она еще и очень широкая, и да, стоит туда зайти пешком, как тут же подходит полицейский и вежливо прости уйти на тротуар.

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