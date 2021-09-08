Установили лося и убрали асфальт. Как в парке "Изумрудный" обновляют аллеи

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Когда в следующий раз вы пойдёте гулять по парку "Изумрудный", вы, скорее всего, его не узнаете. В рамках второго этапа масштабной реконструкции здесь обновляют основные аллеи, и "фирменный" вид, который открывается со стороны главных ворот, теперь станет другим. Работы начались неделю назад, и, как сообщила в своём Instagram ландшафтный дизайнер Татьяна Голубева, не пройдёт и месяца, как всё снова будет красиво. А пока барнаульцы штурмуют песок и щебень, пробираясь по привычке к входу, который закрыли на время ремонта.

Вместо асфальта на аллеях уложат плитку, установят освещение. А вдоль дорожки, которая выходит к пруду, уже появился первый арт-объект: это лось из лозы от барнаульской компании.

Помимо главных аллей, в парке идёт обустройство и внутренних дорожек. Недалеко от центральной части будет построено сразу два детских городка, спортивная площадка, сцена и беседка. Для собачников появится свой "городок". Все работы планируют закончить к ноябрю.

Напомним, работы по благоустройству парка "Изумрудный" проходят в рамках проекта "Формирование современной городской среды". На эти цели был выделен 91 млн рублей. Ранее в парке оборудовали пешеходную зону и велодорожки, смонтировали 85 фонарных столбов и провели озеленение. В следующем году планируется сделать комфортную прогулочную зону вокруг пруда.