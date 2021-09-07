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Михаил Мурашко назвал главную причину смертности в России

, ИА "Амител"
Министр отметил, что такая же проблема характерна и для других стран
Фото: minzdrav.gov.ru

Фото: minzdrav.gov.ru

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал сердечно-сосудистые заболевания основной причиной смертности в России. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, эти заболевания остаются ведущей причиной смертности не только в России, но и во всём мире – несмотря на высокий уровень и быстрые темпы развития мировой и отечественной медицины.

Он добавил, что в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в стране активно вводят в эксплуатацию новое медицинское оборудование, также растёт количество выдаваемых лекарств пациентам с высоким риском развития этих болезней.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что почти треть россиян умирают в трудоспособном возрасте, 80% из них – мужчины. При этом 55% смертей вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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