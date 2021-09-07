Первый снег выпал в двух регионах Сибири

Фото и видео: vk.com/irkdtp

Первая неделя осени сразу в двух регионах Сибири отметилась выпадением снега. Фото и видео опубликовали в сообществе "ДТП 38RUS" в социальной сети "ВКонтакте".

По словам местных жителей, под белым покровом оказались окрестности Бодайбинского района, расположенного в северной части Иркутской области.

Не обошёл стороной первый снег и Бурятию. На кадрах видно, что райцентр Северомуйск также покрыла снежная пелена.

Между тем в Алтайском крае сохраняется тёплая погода. Более того, в регионе фиксируют чрезвычайную пожароопасность, в связи с чем спасатели рекомендуют местным жителям не разводить костры и не бросать непотушенные спички и окурки.