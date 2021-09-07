В Кузбассе завели дело о халатности после убийства школьниц

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности после убийства двух девочек в Кузбассе, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 6 сентября в Киселёвске Кемеровской области пропали две 10-летние школьницы. Под подозрение попал 41-летний Виктор Пастерников. Он признался, что изнасиловал их и задушил, после чего сам показал правоохранителям место, где спрятал тела. По факту убийства девочек было возбуждено уголовное дело.

В Следственном комитете отметили, что в апреле 2009 года мужчину уже судили за совершение насильственного преступления сексуального характера в отношении ребёнка. В апреле 2019-го он вышёл на свободу и должен был отмечаться в органах профилактики до 2027 года, однако переехал в другой город и там на учёт не встал.

"По факту халатности должностных лиц органов профилактики, осуществляющих административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, возбуждено и расследуется уголовное дело (ст. 293 УК РФ)", – говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают полную картину случившегося, а также мотивы злоумышленника. Расследование продолжается.