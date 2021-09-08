Диетолог назвала пять продуктов для улучшения роста мышц

Говядина, куриная грудка, яйца, рыба и творог лучше всего способствуют росту мышечной массы, рассказала РИА Новости эндокринолог-диетолог Татьяна Бочарова. Это связано с тем, что эти продукты содержат в себе много белка.

"Если ваша цель – набор мышечной массы, то не следует усиленно налегать на один-два продукта: важно, чтобы меню было разнообразным, с неодинаковым соотношением аминокислот, – подчеркнула Бочарова. – Тогда вы получите максимум питательных веществ".

В 100 граммах говядины содержится 22 грамма белка, а также креатин. Эта аминокислота снабжает мышцы кислородом и повышает выносливость.

В куриной грудке около 110 калорий на 100 граммов продукта, при этом содержание белка равно 23 граммам. Такое мясо хорошо усваивается, содержит витамины группы B. Кроме того, в отварном виде оно полезно даже при проблемах с пищеварением.

В яйцах 13 граммов белка на 100 граммов продукта, а также цинк, который помогает мышцам расти, и аминокислота лейцин, снижающая скорость распада белка.

Рыба содержит в среднем 18 граммов белка, а также омегу-3, полиненасыщенные жирные кислоты, которые способствуют восстановлению мышц после нагрузок.

В 100 граммах творога – 16 граммов белка. При этом 70% белка – это казеин, на долгое время насыщающий организм.