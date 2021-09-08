Диетолог назвала предельно допустимую норму сладкого в день

Российский эндокринолог-диетолог Татьяна Бочарова назвала допустимую норму сахара, которую может употреблять взрослый человек. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, в сутки человек не должен съедать более 25-50 граммов подобных продуктов. При этом цифра включает в себя не только сахар-песок, но и десерты, а также продукты со скрытым сахаром: кетчупы, соусы, готовые завтраки и прочие.

Бочарова подчеркнула, что 25 граммов – это пять-шесть ложек сахара. Она добавила, что когда съедается больше сладкого, то количество полученных калорий не должно превышать 10% от общей калорийности дневного рациона, иначе возникает риск лишнего веса и диабета второго типа.