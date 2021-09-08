В Apple назвали дату презентации новых iPhone

Следующая презентация новых продуктов Apple состоится 14 сентября 2021 года. Об этом стало известно из сообщений IT-журналистов в соцсетях.

Накануне в Apple сообщили, что осенняя презентация в 20:00 (мск). Мероприятие под названием "Включение из Калифорнии", как и в прошлом году, состоится в онлайн-формате и будет транслироваться на сайте бренда.

Ожидается, что в назначенную дату представители американской корпорации представят новые устройства, в частности, флагманские смартфоны серии iPhone 13, обновлённые часы Apple Watch, планшеты iPad и, возможно, наушники AirPods.

Напомним, прошлая презентация состоялась 13 октября 2020 года. Из-за пандемии коронавируса Apple задержала традиционное мероприятие на несколько недель.