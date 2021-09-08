"Огонь просто". Актриса Мария Шумакова прилетела на Алтай и опубликовала фото в купальнике

Актриса Мария Шумакова приехала на Алтай, чтобы восстановить свои силы и посетить оздоровительные процедуры. В своём Instagram 32-летняя артистка опубликовала фото в чёрном купальнике.
"Солнечные ванны, чтение, голодание – план на неделю", – подписала снимок Шумакова.
Для актрисы это уже не первый прилёт на Алтай, в ходе которого она соблюдает лечебное голодание. Как ранее признавалась Шумакова, во время детокса у неё всегда приподнятое настроение, она ощущает прилив сил и энергии.
При этом поклонники сочли, что девушке с такой прекрасной фигурой и вовсе не нужно голодание. "Прекрасна как всегда", "Огонь просто", "Шикарная девушка", – писали они.
Комментарии
кто эта?
Зачем ее вымя в новостной полосе?
Мне вот просто интересно кто эти альтернативноодаренные, которые пишут все эти восторги в инсте?
шикарная девушка, просто огонь - кому это пишется и зачем? Она типа прочитает, и начнёт тебя благодарить?
как прилетела, так и улетит, у народа в карманах от этого не прибавится
Кто такая?? Первый раз слышу...
С утра про телятинку, не первой свежести...
Первый раз слышу про такую актрису.
Не удержался, загуглил.
Ну, такое себе.
Обычное актрисо третьего эшелона, 32 фильма (включая сериалы) с 2010 по 2021гг., из них более-менее известных - ноль фильмов (сериалов). Ну если только "Сладкая жизнь" - и то - с натяжкой огроменной.
Вкратце - да, Барнаул такая дырища, несмотря на то, что 20-й город страны по населению, что кроме приезда третьесортной актрисы из шестого ряда пятого состава массовки - и написать-то больше не о чем...
Хто эта?
8.09.2021 10:00
Не удержался, загуглил.Ну, такое себе.
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для гостя даже гуглить не нужно, просто унылое Г
Срамота!
кто это и почему у нее рот открыт на всех фото?
8.09.2021 09:31
- гость -
Это так же как здесь в комментах обращаются к людям упомянутым в статье. Типа они читают амик и комменты под статьёй тоже.
"Огонь просто", кто-то пробовал наверное, раз такое пишут.
Расстояния между полушариями около 5-7 см. Постеснялась бы такую грудь выкатывать на фото. Сорри...