"Огонь просто". Актриса Мария Шумакова прилетела на Алтай и опубликовала фото в купальнике

Актриса Мария Шумакова приехала на Алтай, чтобы восстановить свои силы и посетить оздоровительные процедуры. В своём Instagram 32-летняя артистка опубликовала фото в чёрном купальнике.

"Солнечные ванны, чтение, голодание – план на неделю", – подписала снимок Шумакова.

Для актрисы это уже не первый прилёт на Алтай, в ходе которого она соблюдает лечебное голодание. Как ранее признавалась Шумакова, во время детокса у неё всегда приподнятое настроение, она ощущает прилив сил и энергии.

При этом поклонники сочли, что девушке с такой прекрасной фигурой и вовсе не нужно голодание. "Прекрасна как всегда", "Огонь просто", "Шикарная девушка", – писали они.