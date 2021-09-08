В Госдуму внесут законопроект об отмене обязательного техосмотра

Представители "Единой России" намерены доработать и внести в Госдуму законопроект об отмене техосмотра личного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

"Единая Россия" предлагает сохранить обязательный техосмотр только при смене владельца. И только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырёх лет. Для всех остальных случаев мы предлагаем процедуру сделать добровольной. Эта инициатива распространяется исключительно на физических лиц. Для коммерческого транспорта она действовать не будет", – сказал первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

По словам сенатора, сейчас процедура превратилась в формальность, а водители воспринимают её как дополнительный налог.

Ранее инициативу об отмене обязательного техосмотра для физлиц поддержала правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения.