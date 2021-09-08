В Госдуму внесут законопроект об отмене обязательного техосмотра

Представители "Единой России" намерены доработать и внести в Госдуму законопроект об отмене техосмотра личного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
"Единая Россия" предлагает сохранить обязательный техосмотр только при смене владельца. И только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырёх лет. Для всех остальных случаев мы предлагаем процедуру сделать добровольной. Эта инициатива распространяется исключительно на физических лиц. Для коммерческого транспорта она действовать не будет", – сказал первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
По словам сенатора, сейчас процедура превратилась в формальность, а водители воспринимают её как дополнительный налог.
Ранее инициативу об отмене обязательного техосмотра для физлиц поддержала правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения.
Комментарии
если автомобиль старше четырёх лет
Процентов 80 автомобилей
ну шо только перед выборами не наообещают
Формальная глупость, очередное предвыборное обещание, но едро это врятли спасет, опять придется ручками результаты на 146% переделывать.
Как только выборы, так правительство верещит за отмену ТО. Даже Путин с экранов грозно сведя брови, клятвенно обещал, что отменит... Но, как только прошли выборы - воз и ныне там!
обещать не значит выполнить - девиз ВСЕХ выборов
Предвыборная пустая болтовня, нет веры ЕР, вообще, видимость деятельности только создают
Ну 10ку то пенсикам дали) Батя у меня вчера смартфон обновил на деньги партии ЕР
8.09.2021 13:17
- гость -
Вообще-то это госбюджетные деньги, т.е. народные.