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Новости

Названы пищевые привычки, разрушающие иммунитет

, ИА "Амител"
Особенный удар по организму вредные продукты могут нанести осенью
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Эксперты назвали привычки в питании, которые приводят к разрушению иммунитета в осеннее время. По словам специалистов, алкоголь, сахар и фастфуд – главные враги крепкого здоровья, пишет "МК".

Доктор медицинских наук из Fit Healthy Momma Линдси ДеСото отметил, что существенный вред здоровью может нанести избыток сахара. Он снижает функцию иммунных клеток и ослабляет эту систему организма в целом. Также вредным является употребление алкоголя.

"Чрезмерное употребление алкоголя, более 14 порций в неделю, может подавить вашу иммунную систему и привести к более серьёзным симптомам", – отметил ДеСото.

Профессор Леонила Кампос отметила, что чипсы и печенье, хоть и удобны, но в то же время оказывают большое влияние на иммунное здоровье. Продукты с высокой степенью обработки содержат большое количество натрия, насыщенных жиров и сахара.

"Эти компоненты могут привести к развитию сердечных и почечных заболеваний", – подчеркнула эксперт.

Кроме того, в фастфуде содержится большое количество насыщенных жиров и малое – ненасыщенных. Потребление первых может привести к воспалениям в организме, что ослабит иммунную функцию.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

8.09.2021 11:37
- гость -

а вы заметили чета кудато исчезли Британские Ученые? нехорошее замышляют

8.09.2021 13:39
тю!

более 14 порций в неделю

Хм... 2 порции алкоголя в день... А порция - это сколько? Или у каждого своя...

8.09.2021 13:50
- гость -

Говорят: «Пить надо в меру!.» в словаре: МЕРА (старорусск.) — единица объема равная 26,24 литра.

8.09.2021 14:52
Виктор

А почему об этом сообщили только сейчас, когда некоторые прожили так уже по 30-40 лет?!

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