Названы пищевые привычки, разрушающие иммунитет

Эксперты назвали привычки в питании, которые приводят к разрушению иммунитета в осеннее время. По словам специалистов, алкоголь, сахар и фастфуд – главные враги крепкого здоровья, пишет "МК".

Доктор медицинских наук из Fit Healthy Momma Линдси ДеСото отметил, что существенный вред здоровью может нанести избыток сахара. Он снижает функцию иммунных клеток и ослабляет эту систему организма в целом. Также вредным является употребление алкоголя.

"Чрезмерное употребление алкоголя, более 14 порций в неделю, может подавить вашу иммунную систему и привести к более серьёзным симптомам", – отметил ДеСото.

Профессор Леонила Кампос отметила, что чипсы и печенье, хоть и удобны, но в то же время оказывают большое влияние на иммунное здоровье. Продукты с высокой степенью обработки содержат большое количество натрия, насыщенных жиров и сахара.

"Эти компоненты могут привести к развитию сердечных и почечных заболеваний", – подчеркнула эксперт.

Кроме того, в фастфуде содержится большое количество насыщенных жиров и малое – ненасыщенных. Потребление первых может привести к воспалениям в организме, что ослабит иммунную функцию.