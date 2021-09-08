В Барнауле разыскивают мужчину, который похитил 3 тысячи рублей с карты

Неизвестный мужчина в Барнауле похитил с чужой карты 3 тысячи рублей, купив продуктов в магазине "Магнит". Инцидент произошёл в точке по адресу улица Георгия Исакова, 113е. Видеозаписи опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
Согласно посту, в краже подозревается мужчина в чёрно-жёлтой куртке. В ролике видно, что в руках у злоумышленника пиво, а в самом магазине он купил молочный коктейль и шоколадку.
Всего мужчина совершил четыре покупки на 3 тысячи рублей.
Всех, кто опознал данного человека или знает о его местонахождении, просят сообщать по номеру телефона 8-960-963-1818, Данияр. Гарантируется анонимность.
Напомним, что летом полиция Барнаула разыскивала женщину, которая с помощью бесконтактной оплаты похитила с карты 4,5 тысячи рублей.
Комментарии
я так понимаю, полиция не ищет)
Данияр решил сделать все сам!
Аккуратнее там, Данияр, как бы чего не вышло. Органы любят набирать палки на честных людях
Интересно, как это дали запись с камер наблюдения сделать ??? Кто то нарушает закон! И этот потерявец в первых рядах должен ответить за распространение видоса. Потерял - блокируй, пиши заявление , розыском ты заниматься не можешь. А то напишешь заявление - участковый даже записи к делу не приобщит, даже не посмотрит их, а тут выкладывают, закон какой то другой для некоторых?
Заявителя привлечь за нарушение закона о персональных данных, штраф припечатать побольше, чтобы не было желающих! Куда только роскомнадзор опять смотрит?
Обалдеть-преступник. Сразу как поймаете, расстреляйте за 3000 руб.
Походу этого Данияра мусора с насваем замели, пришлось Аль-Каиде свою карту подкидывать для пополнения показателя операм
3000 с умыслом положил, чтобы можно дело шить
Амик, зря впряглись в эту мутную авантюру. Кем бы ни был Данияр.
Правильно написали:
"Потерял - блокируй, пиши заявление , розыском ты заниматься не можешь."
совершил четыре покупки
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это уже целая серия преступлений
Всех, кто опознал данного человека или знает о его местонахождении, просят сообщать
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особенно учитывая, что тут нет ни видео, ни фото
Такое впечатление, что предыдущие комменты писали воры
при покупке больше тысячи требуется ввести пин-код. Как исхитрился левой картой расплатиться?
Как он пин-код ввёл?
Он совершил 4 покупки.
Чтобы эта история осталась в правовом поле, очевидцам следует звонить всё-таки в полицию, а не кому-то на мобильный
при покупке больше тысячи требуется ввести пин-код
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не знаю, от чего зависит. но в некоторых магазинах и на 3000р пин код не просит