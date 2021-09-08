В Барнауле разыскивают мужчину, который похитил 3 тысячи рублей с карты

Неизвестный мужчина в Барнауле похитил с чужой карты 3 тысячи рублей, купив продуктов в магазине "Магнит". Инцидент произошёл в точке по адресу улица Георгия Исакова, 113е. Видеозаписи опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Согласно посту, в краже подозревается мужчина в чёрно-жёлтой куртке. В ролике видно, что в руках у злоумышленника пиво, а в самом магазине он купил молочный коктейль и шоколадку.

Всего мужчина совершил четыре покупки на 3 тысячи рублей.

Всех, кто опознал данного человека или знает о его местонахождении, просят сообщать по номеру телефона 8-960-963-1818, Данияр. Гарантируется анонимность.

Напомним, что летом полиция Барнаула разыскивала женщину, которая с помощью бесконтактной оплаты похитила с карты 4,5 тысячи рублей.