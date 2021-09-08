Археолог-любитель из Дании случайно нашёл сокровища возрастом 1,5 тысячи лет

Начинающий археолог Оле Гиннеруп Шитц случайно нашёл один из самых больших кладов, обнаруженных когда-либо на территории Дании. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным местных СМИ, на то, чтобы найти сокровище, ему понадобилось всего несколько часов. Мужчина ходил с металлоискателем, пока прибор не издал громкий звук.

"Площадь Дании – 43 тысячи квадратных километров. Но я решил опробовать прибор именно там, где находился клад", – прокомментировал свою находку Гиннеруп Шитц.

Благодаря устройству датчанин обнаружил 22 предмета из драгоценного металла общим весом около килограмма. Среди его находок – большие медальоны украшенные рунами.