Археолог-любитель из Дании случайно нашёл сокровища возрастом 1,5 тысячи лет

Начинающий археолог Оле Гиннеруп Шитц случайно нашёл один из самых больших кладов, обнаруженных когда-либо на территории Дании. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным местных СМИ, на то, чтобы найти сокровище, ему понадобилось всего несколько часов. Мужчина ходил с металлоискателем, пока прибор не издал громкий звук.
"Площадь Дании – 43 тысячи квадратных километров. Но я решил опробовать прибор именно там, где находился клад", – прокомментировал свою находку Гиннеруп Шитц.
Благодаря устройству датчанин обнаружил 22 предмета из драгоценного металла общим весом около килограмма. Среди его находок – большие медальоны украшенные рунами.
Комментарии
а у нас это черным копательством называют
У нас только хворост можно собирать, хвала верховному...
8.09.2021 16:13
- гость -
Не обманывайте, за хворост посадить могут