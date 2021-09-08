Взрыв газа произошёл в многоэтажке в Екатеринбурге

Второй взрыв газа за день произошел в России. Как сообщает E1.RU, хлопок раздался на первом этаже девятиэтажного здания на улице Индустрии в Екатеринбурге.

По информации портала, в результате взрыва пострадал как минимум один человек – 33-летний мужчина, у него ожоги лица и конечностей. Сейчас он находится в реанимации.

Взрывная волна сорвала входную дверь в подъезде, а в квартирах на первом этаже вышибло вентиляционные решётки. Соседи рассказали изданию, что в квартире, где прогремел взрыв, жил наркозависимый человек.

Жильцов предупредили, что восстановительные работы будут проходить в подъезде весь день. Эксперты проверят прочность стен и перекрытий.

Напомним, что утром 8 сентября в подмосковном Ногинске произошёл взрыв бытового газа. По последним данным, общее число пострадавших – девять человек, среди которых двое детей. Двое человек погибли.