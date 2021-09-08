Взрыв газа произошёл в многоэтажке в Екатеринбурге

Второй взрыв газа за день произошел в России. Как сообщает E1.RU, хлопок раздался на первом этаже девятиэтажного здания на улице Индустрии в Екатеринбурге.
По информации портала, в результате взрыва пострадал как минимум один человек – 33-летний мужчина, у него ожоги лица и конечностей. Сейчас он находится в реанимации.
Взрывная волна сорвала входную дверь в подъезде, а в квартирах на первом этаже вышибло вентиляционные решётки. Соседи рассказали изданию, что в квартире, где прогремел взрыв, жил наркозависимый человек.
Жильцов предупредили, что восстановительные работы будут проходить в подъезде весь день. Эксперты проверят прочность стен и перекрытий.
Напомним, что утром 8 сентября в подмосковном Ногинске произошёл взрыв бытового газа. По последним данным, общее число пострадавших – девять человек, среди которых двое детей. Двое человек погибли.
Комментарии
Сейчас видимо часто будет.С аэропорта Кабула волна Газа видимо идёт?
Нищее население, не имея денег на нагреватели и оплату электричества, греется газом.
С 7 пет пользовался газовой плитой дома с 20 литровым баллоном. Недавно уронил горящую газовую горелку на вещи в сарайке на даче и ничего не загорелось. На свету пламени не видно, поэтому зашел в сарайку. С бензином или керосином все было бы по-другому.
Сколько мона?! Из таких газифицированных стран, как Германия или Италия, такие новости почему-то постоянно не приходят
acdc когда-то считал адекватом. Сейчас убеждаюсь, что там даже близко нет.