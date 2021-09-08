Эпидемиолог назвал самый опасный симптом коронавируса

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала о самом грозном симптоме коронавируса. Её слова передаёт РИА Новости.

По словам специалиста, если вы заметили у себя одышку, нужно сразу идти к врачу.

Пшеничная добавила, что за последнее время никаких новых симптомов коронавируса врачи не зарегистрировали.

Ранее эксперты благотворительной организации Blood Cancer UK выяснили, что повышенная потливость по ночам может быть симптомом рака крови. Исследователи опросили более двух тысяч человек, у 31% повышенная потливость наблюдалась в том числе по ночам перед постановкой этого диагноза.