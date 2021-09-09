"Инвестируйте в мозги". Депутат Госдумы Ярослав Нилов провёл встречу со студентами АлтГУ

Фото: Екатерины Смолихиной

Депутат Госдумы Ярослав Нилов находится в Барнауле в рамках рабочей поездки. Он посетил несколько социальных учреждений и провёл встречу со студентами в Алтайском государственном университете. Беседа прошла в формате открытого диалога, по ходу которого Нилов ответил на вопросы учащихся. Один из самых главных и актуальных вопросов – проблема трудоустройства молодых специалистов без опыта работы.

"Студенты сталкиваются с проблемами трудоустройства после окончания университета. Они часто не могут найти работу по специальности либо их не берут без опыта. К большому сожалению, на сегодняшний день очень немногие выпускники вузов идут работать по своему профилю. Это приводит к провалам на рынке труда. У нас в стране около миллиона безработных, однако во многих сферах мы наблюдаем дефицит кадров", – сказал Нилов.

Студенты предположили, что такая ситуация возникает из-за того, что уровень заработной платы, в частности в Алтайском крае, в самом востребованном социальном сегменте низкий. Это не соответствует ожиданиям молодого специалиста, и он идёт работать не по профессии. Со временем компетенции забываются, и он уже не может стать полноценным профессионалом в выбранной им сфере.

Ярослав Нилов согласился с мнением студентов и отметил, что депутаты работают над ростом как минимального размера оплаты труда, так и над увеличением средней заработной платы по стране. Ещё одной причиной нехватки квалифицированных работников Нилов назвал низкий престиж среднего специального образования. Из-за этого кадровый голод испытывают такие сферы, как сельское хозяйство, ЖКХ, строительство, медицина и педагогика.

"Нам необходимо популяризовать среднее специальное образование, оно сегодня несколько дискредитировано. Нужно агитировать идти в колледжи и техникумы, говорить о том, что это уважаемо, востребовано. Помимо этого, я считаю, что в медицинских и педагогических вузах подготовка должна осуществляться только на бюджетной основе, чтобы у студентов были определённые обязательства и ответственность перед вузом и на выходе получался действительно квалифицированный специалист", – подчеркнул Нилов.

В завершение встречи депутат дал студентам советы на будущее: он рекомендовал больше общаться и взаимодействовать с будущими работодателями и проходить как можно больше стажировок, чтобы после получения диплома быть не только теоретиком, но и практиком. Тогда организации охотно примут молодых специалистов на работу.

"Инвестируйте в свои мозги, как можно больше учитесь, показывайте себя на практиках, проявляйте инициативу. Современный работодатель хочет видеть целеустремленного, активного, мобильного и ответственного сотрудника. Ему не важен цвет вашего диплома, но он точно оценит ваш практический опыт и способность оперативно и чётко решать задачи", – резюмировал Ярослав Нилов.