18 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число подтверждённых случаев коронавируса выросло на 18 024 – до 7 065 904. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Санкт-Петербурге (+1430 человек за сутки), Москве (+1269) и Московской области (+673). В Алтайском крае выявили ещё 238 случаев ковида.

Выздоровели за весь период 6 320 512 человек, в том числе 18 262 – за последние сутки.

Скончались ещё 797 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 189 582 летальных случая.