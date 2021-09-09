Коты как жидкость и противоугонный огнемёт. Самые забавные изобретения Шнобелевской премии

В этом году церемония вручения Шнобелевской премии проводится 9 сентября, уже 31 раз. Мероприятие пародирует своего серьёзного "собрата" – Нобелевскую премию. Сама церемония проходит в весёлой и шуточной манере: по всему залу во время мероприятия летают бумажные самолётики, а награды – сертификаты, медали из фольги или челюсти на подставке – вручают настоящие нобелевские лауреаты с большими накладными носами.

На шутки в этот день учёные не обижаются – лауреаты Шнобелевской премии сами смеются над своими абсурдными изобретениями. Кстати, выступать на сцене им можно всего 60 секунд – если учёный говорит больше, то из зала начинают кричать, что всем скучно. Премия "присуждается за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом – задуматься". Amic.ru накануне очередной ежегодной церемонии составил топ самых забавных изобретений, которые получили Шнобелевскую премию в 90-е и 2000-е годы.

1993 год. Генсек-антихрист





Одно из самых странных и эксцентричных открытий было удостоено премии Шнобеля в 1993 году. Математик Роберт Фейд с помощью вычислений и теории вероятности определил, может ли Михаил Горбачёв быть... дьяволом. По подсчётам учёного, бывший генсек ЦК КПСС может быть антихристом с вероятностью 710 609 175 188 282 000:1.

Кстати, лауреатом по астрофизике стал учёный из Мичигана ещё с одним мистическим исследованием: он доказал, что чёрные дыры – идеальное место для ада.

1998 год. Противоугонный огнемёт

Изобретатели Карл Фурье и Мишель Вонг из Южной Африки придумали радикальный метод борьбы с угонщиками автомобилей, за что получили премию Шнобеля в 1998 году. Система проста и в то же время весьма опасна: в нижнюю часть кузова авто учёные предложили установить огнемёт. В салоне установлена педаль активации оружия. Если автомобиль угонят, защита сработает и огнемёты окутают преступника огнём.

2016 год. Один день из жизни козла

Биологи Томас Туэйтес и Чарльз Фостер получили награду в области биологии за очень странный эксперимент. Туэйтес в течение трёх дней "превращался" в альпийского козла и пасся в Альпах. Для аутентичности учёный создал специальные протезы, которые имитировали козлиные копыта. А Фостер перевоплощался в разных диких животных и бродил по городу, копаясь в мусорном баке. Таким образом биологи хотели увидеть мир глазами животных и понять, что они чувствуют.

2017 год. Коты – это жидкость и метод ходьбы с кофе в руках

Исследователь Дживон Хан получил премию Шнобеля в 2017 году за доказательство того, что кофе из чашки проливается гораздо меньше, если человек ходит задом наперёд, когда его несёт.

В том же году французский исследователь Марк-Антуан Фардин доказал, что коты – это и твёрдое тело, и жидкость. Аргументировал он это тем, что животные принимают форму любого сосуда, в котором лежат. В качестве доказательства он предоставил множество фотографий котов в банках, коробках и других ёмкостях.

Для подсчёта жидкостных свойств материала Фардин принял число Деборы, которое используется для измерения текучести. Число Деборы в ходе исследования часто оказывалось близким к единице, а это доказывает, что кошки нередко ведут себя как жидкость – причём чем старше животное, тем более жидким оно может быть.

2018 год. Кукла вуду как антистресс





Лауреатом Шнобелевской премии в области экономики стал тандем исследователя Линди Хань Ю Лян и канадских учёных. Они провели работу, в рамках которой выявили, что сотрудники, часто ругаемые на работе без причины, могут эффективно расслабиться при истязаниях куклы вуду в виде своего начальника.

2019 год. Тараканы с зарядом

Группа биологов из Сингапура, Китая, Австралии, Польши, США и Болгарии получила в 2019 году Шнобелевскую премию по биологии. Они доказали, что если тараканов намагнитить, они начинают проявлять разнообразные свойства. Различие свойств зависит от состояния насекомого, а также от того, жив таракан или мёртв.

2020 год. Черви, пауки и эпидемия коронавируса

Физики Иван Максимов и Андрей Потоцкий из Технологического университета Суинберна получили шуточную премию за исследования свойств дождевых червей. Они выяснили, что происходит с червями, если они вибрируют с высокой частотой. Этот эксперимент подтвердил, что у дождевых червей гидростатический скелет и гибкая кожа, а тела заполнены жидкостью.

Тогда же, в 2020 году, Шнобелевскую премию получил энтомолог Ричард Веттер. Он доказал, что многие его коллеги, исследующие насекомых, на самом деле сильно боятся пауков. При этом Веттер отметил, что от фобии людям не удаётся избавиться даже спустя годы работы с паукообразными.

Самая громкая и скандальная награда 2020 года оказалась в области медицинского образования. Сразу несколько политических лидеров удостоились Шнобелевской премии "за использование пандемии COVID-19, чтобы показать миру, что политики могут оказывать большее влияние на жизнь и смерть людей, чем учёные и врачи". Под раздачу попали руководители Белоруссии, Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, России, США, Туркменистана и Турции.

Кто и с какими изобретениями и открытиями получит Шнобелевскую премию в 2021 году – пока неизвестно. Но совершенно точно это будет что-то такое же яркое, эксцентричное и абсурдное.