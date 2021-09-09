Один человек погиб и ещё один пострадал после опрокидывания фуры на Чуйском тракте

В результате опрокидывания фуры в Горном Алтае погиб водитель, также получил травмы его пассажир, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Авария случилась 7 сентября около 23:40 в Шебалинском районе на 503-м километре Чуйского тракта. Установлено, что 42-летний житель Горно-Алтайска ехал на MAN TGA в сторону села Черга и не справился с управлением, вследствие чего автомобиль перевернулся.

"От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Кроме того, в Шебалинскую районную больницу с травмами госпитализирован 36-летний пассажир, житель Горно-Алтайска", – сказано в сообщении.

Полицейские проводят проверку.