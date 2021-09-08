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Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая человека во время учений

, ИА "Амител"
По предварительным данным, он сорвался со скалы
Фото: Baza

Фото: Baza

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб во время межведомственных учений. Об этом сообщает ряд СМИ и телеграм-каналов.

Министр приехал в Дудинку, где начались учения МЧС по защите территорий Арктической зоны страны от чрезвычайных ситуаций. По предварительным данным, Зиничев сорвался со скалы, спасая человека.

"С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев", – прокомментировали информацию в ГУ МЧС России.

Евгений Зиничев возглавлял ведомство с 2018 года. Министру было 55 лет.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

8.09.2021 17:14
гость

Вообще мужик, за сорвавшимся оператором прыгнул

8.09.2021 17:15
гость

Бывают такие министры

8.09.2021 17:17
- гость -

Вчера выступил по ТВ, а сегодня уже погиб. А помоложе не нашлось спасателей? Генералы на передовой в окопах не сидят.
Я с12 до 20 лет ключи дома забывал и через форточку лазил на 2 этаж и соседи просили к ним залезть. Сейчас не полезу. Гибкость не та и вес на 30 кг больше.

8.09.2021 17:20
- гость -

Очень странная смерть.
Знал очень много!
Когда был губернатором калградской области, стал широко известен тем, что пары слов не мог связать, хотя имел как бы два высших образования.

8.09.2021 17:25
- гость -

8.09.2021 17:20
- гость -
Очень странная смерть.
Знал очень много!

тебе не рассказал??? а то броник носи постоянно!!!

8.09.2021 17:27
- гость -

На камень прыгнуть дело не хитрое. Оператор упал случайно, а глава МЧС прыгнул не посмотрев куда прыгает. У меня однокурсник нырнул и шею сломал.

8.09.2021 17:29
гiсть

оператор то куда полез? сэлфи делать что ли?

8.09.2021 17:29
- гость -

А люди спустились и два трупа подняли...

8.09.2021 17:31
- гость -

Поработал в ФСБ, можно и в МЧС и куда угодно хоть в Роснефть.

8.09.2021 17:33
- гость -

Рассказывать можно всё, что угодно.
Нам в своё время тоже рассказывали, что дома вместе с жильцами взрывали террористы.
А оказалось... "защитнички".

8.09.2021 17:53
гость

А оказалось... "защитнички"

Оказалось, что на Эхе Москвы сообщили правду. У них там точная инфа, прямо от защитничков

8.09.2021 18:43
- гость -

Светлая память настоящим мужикам - Зинчеву и режиссеру Мельнику, автору фильма "Территория". Всем брюзжащим - вы бы не прыгнули спасать человека. И в огонь бы не полезли.

8.09.2021 19:24
- гость -

8.09.2021 17:33
- гость -
Рассказывать можно всё, что угодно.

Это точно.

8.09.2021 20:33
Гость

Гость 17.33: откуда информацию черпаете? Из своей больной головушки?

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