Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая человека во время учений

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб во время межведомственных учений. Об этом сообщает ряд СМИ и телеграм-каналов.
Министр приехал в Дудинку, где начались учения МЧС по защите территорий Арктической зоны страны от чрезвычайных ситуаций. По предварительным данным, Зиничев сорвался со скалы, спасая человека.
"С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев", – прокомментировали информацию в ГУ МЧС России.
Евгений Зиничев возглавлял ведомство с 2018 года. Министру было 55 лет.
Комментарии
Вообще мужик, за сорвавшимся оператором прыгнул
Бывают такие министры
Вчера выступил по ТВ, а сегодня уже погиб. А помоложе не нашлось спасателей? Генералы на передовой в окопах не сидят.
Я с12 до 20 лет ключи дома забывал и через форточку лазил на 2 этаж и соседи просили к ним залезть. Сейчас не полезу. Гибкость не та и вес на 30 кг больше.
Очень странная смерть.
Знал очень много!
Когда был губернатором калградской области, стал широко известен тем, что пары слов не мог связать, хотя имел как бы два высших образования.
8.09.2021 17:20
- гость -
Очень странная смерть.
Знал очень много!
тебе не рассказал??? а то броник носи постоянно!!!
На камень прыгнуть дело не хитрое. Оператор упал случайно, а глава МЧС прыгнул не посмотрев куда прыгает. У меня однокурсник нырнул и шею сломал.
оператор то куда полез? сэлфи делать что ли?
А люди спустились и два трупа подняли...
Поработал в ФСБ, можно и в МЧС и куда угодно хоть в Роснефть.
Рассказывать можно всё, что угодно.
Нам в своё время тоже рассказывали, что дома вместе с жильцами взрывали террористы.
А оказалось... "защитнички".
А оказалось... "защитнички"
Оказалось, что на Эхе Москвы сообщили правду. У них там точная инфа, прямо от защитничков
Светлая память настоящим мужикам - Зинчеву и режиссеру Мельнику, автору фильма "Территория". Всем брюзжащим - вы бы не прыгнули спасать человека. И в огонь бы не полезли.
8.09.2021 17:33
- гость -
Рассказывать можно всё, что угодно.
Это точно.
Гость 17.33: откуда информацию черпаете? Из своей больной головушки?