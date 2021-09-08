Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая человека во время учений

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб во время межведомственных учений. Об этом сообщает ряд СМИ и телеграм-каналов.

Министр приехал в Дудинку, где начались учения МЧС по защите территорий Арктической зоны страны от чрезвычайных ситуаций. По предварительным данным, Зиничев сорвался со скалы, спасая человека.

"С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев", – прокомментировали информацию в ГУ МЧС России.

Евгений Зиничев возглавлял ведомство с 2018 года. Министру было 55 лет.