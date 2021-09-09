Кабмин продлил мораторий на проверки малого бизнеса

Правительство России решило продлить мораторий на плановые проверки предприятий малого бизнеса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что сейчас кабмин готовит соответствующее постановление. В общей сложности мораторий коснётся порядка 100 тысяч субъектов малого бизнеса, подчеркнул политик.

О том, что плановых проверок предприятий малого бизнеса не будет в 2022 году, ранее заявил президент Владимир Путин. Мораторий ввели во время пандемии, чтобы поддержать предпринимателей в непростое время. И оно ещё не закончилось, а потому меру поддержки продлят на год, заявил тогда глава государства.