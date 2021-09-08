Жителей Алтайского края предупредили о заморозках до -2°C

Метеорологи проинформировали жителей Алтайского края о надвигающихся ночных заморозках. Об этом сообщается на сайте регионального Гидрометцентра.

По данным синоптиков, температура воздуха в ночь на 10 сентября в регионе составит от +3 до +8 градусов, однако местами в предгорьях она может опуститься до 0…-2 градусов. Преимущественно без осадков.

Скорость юго-западного ветра составит от 6 до 11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Ранее в Алтайском крае продлили штормовое предупреждение до 10 сентября. В регионе местами сохраняется высокая пожароопасность, а на большей части его территории – чрезвычайная пожароопасность.