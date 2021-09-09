Доктор Мясников рассказал, о каких болезнях сигнализируют боли в груди

Регулярные боли в груди могут сигнализировать не только о скором инфаркте, но и о проблемах с желудком, лёгкими, мозгом и зубами. Не стоит также исключать невралгию и панические атаки, заявил врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, если человек может точно показать, где ноет, то это не связано с сердцем, а если у него давит по всей груди, то это уже стенокардия. Он также добавил, что при выявлении причин болей в этой области медики обращают внимание на разные факторы.

"Тут важно понять, у кого больше шанс на реальную болезнь сердца. Нужно учитывать пол, возраст, курение, наследственность, наличие гипертонии, уровень холестерина и сахара, вес, наличие почечных заболеваний. По совокупности этих характеристик и делаем выводы", – пояснил специалист.

Мясников призвал зрителей знать свои факторы риска и уметь их подсчитывать, а также рекомендовал задуматься о том, чтобы бросить курить или скинуть вес.