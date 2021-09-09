Похолодание и кратковременные дожди. О погоде в Алтайском крае 9 сентября

Похолодание ожидается в Алтайском крае днём 9 сентября. По прогнозам синоптиков, бабье лето закончилось, и теперь жителей региона ожидают более привычные сентябрьские температуры.

Как сообщает региональный Гидрометцентр, дневная температура составит +13...+18 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, местами в предгорных районах сильные дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +15...+17 градусов. В начале дня кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.