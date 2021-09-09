Цены на бензин в России снизились впервые с апреля 2020 года

За неделю с 31 августа по 6 сентября бензин в России подешевел на 0,3%. Об этом сообщает "Интерфакс".

По данным Росстата, с начала года бензин подорожал на 6,64%, в годовом выражении – на 7,05%. Ранее цены на бензин росли на 0,7% в июле, на 0,58% – в июне, на 0,3% – в мае, 0,5% – в апреле, 1,1% – в марте, 0,93% – в феврале и 0,95% – в январе.

Цены на дизельное топливо увеличились на 0,9% (рост в июле составлял 0,7%).

С начала сентября цены на бензин пошли вниз после роста в предыдущие две недели на 0,1% (с 24 по 30 августа) и 0,3% (с 17 по 23 августа).

Отмечается, что в последний раз цены на бензин в России снижались с 7 по 13 апреля 2020 года.