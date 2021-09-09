Цены на бензин в России снизились впервые с апреля 2020 года

За неделю с 31 августа по 6 сентября бензин в России подешевел на 0,3%. Об этом сообщает "Интерфакс".
По данным Росстата, с начала года бензин подорожал на 6,64%, в годовом выражении – на 7,05%. Ранее цены на бензин росли на 0,7% в июле, на 0,58% – в июне, на 0,3% – в мае, 0,5% – в апреле, 1,1% – в марте, 0,93% – в феврале и 0,95% – в январе.
Цены на дизельное топливо увеличились на 0,9% (рост в июле составлял 0,7%).
С начала сентября цены на бензин пошли вниз после роста в предыдущие две недели на 0,1% (с 24 по 30 августа) и 0,3% (с 17 по 23 августа).
Отмечается, что в последний раз цены на бензин в России снижались с 7 по 13 апреля 2020 года.
Комментарии
Всё!!! Теперь точно за Единую Россию голосовать буду!!!
6,64% - 0,3% = 6.34%. Аж "легче жить стало"!
Пишите как есть. Не снизились, рухнули. Все благодаря умелому руководству ЕР и лично г Путиным.
блин,а на заправках то не знают....
Новость - бомба! 🤦🏻♀Поеду заправлюсь впрок
Очередная предвыборная клоунада.
смотрите ролик
Что нас ждёт после избирательного цикла 2021? (Валентин Катасонов)
вот и сказке конец-- понимайте и выводы делайте.
Всё это обман, цены на бензин росли и растут. Вот живой пример, Архангельская область, г. Каргополь. Бензин на Роснефти подорожал почти до 50 руб., На второй АЗС от Ресурс Ойл также подорожал и стоит почти также 50 руб. точнее 49,97, в конце августа он был на 10 коп. дешевле. И на обоих АЗС говорят, что снижения не будет и что в ближайшие дни будет подорожание. Так что получается что кто-то просто дурит народ.
Не поря ли навести порядок в данной структуре. Все стараются как-то вытянуть из народа последнее.
Да ладно, уже не смешно.