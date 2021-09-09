Число погибших при взрыве газа в Ногинске выросло до пяти

Число погибших при взрыве в Ногинске выросло до пяти. Спасатели достали из-под завалов тела мальчика и девочки-подростка.

Напомним, утром 8 сентября в подмосковном Ногинске произошёл взрыв бытового газа. По одной из версий, инцидент случился из-за того, что жильцы решили согреться холодной ночью и оставили газ включённым на ночь.

В результате огонь потух, помещение наполнилось газовоздушной смесью, а утром, при включении света, она взорвалась.

Всего, по последним данным, при взрыве пострадали 15 человек, а из здания эвакуировали более 170 человек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что жильцы квартир получат по 30 тысяч рублей. Для одиноких людей размер этой выплаты увеличат до 50 тысяч.