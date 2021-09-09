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Новости

Число погибших при взрыве газа в Ногинске выросло до пяти

, ИА "Амител"
Из-под завалов достали тела мальчика и девочки-подростка
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Число погибших при взрыве в Ногинске выросло до пяти. Спасатели достали из-под завалов тела мальчика и девочки-подростка.

Напомним, утром 8 сентября в подмосковном Ногинске произошёл взрыв бытового газа. По одной из версий, инцидент случился из-за того, что жильцы решили согреться холодной ночью и оставили газ включённым на ночь.

В результате огонь потух, помещение наполнилось газовоздушной смесью, а утром, при включении света, она взорвалась.

Всего, по последним данным, при взрыве пострадали 15 человек, а из здания эвакуировали более 170 человек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что жильцы квартир получат по 30 тысяч рублей. Для одиноких людей размер этой выплаты увеличат до 50 тысяч.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

9.09.2021 11:09
гiсть

вы знаете кого-нибудь, кто включает газовую плиту и таким образом греется?
я - нет.
тепла не будет, будет только воздух, которым тяжело дышать. ну, я понимаю, руки над огнем погреть, не более того

9.09.2021 11:15
гiсть

тем более ночью, и когда на улице не минусовая температура, нет смысла обогреваться плитой. что, у них одеял не было что ли?

9.09.2021 11:20
- гость -

Бред какой-то. Как версия появилась? От соседок сплетниц. Явно в очаге взрыва никто не выжил!

9.09.2021 11:20
- гость -

Если установят что именно из за этих"обогревающихся" произошла трагедия, они ответят за смерти, разрушения?

9.09.2021 11:21
- гость -

Явно в очаге взрыва никто не выжил!
явно это вы так предположили?
очаг на кухне комнаты жилые вполне не сильно пострадали

9.09.2021 11:33
Виктор

9.09.2021 11:09
гiсть

Ну может быть люди сверху какой-то чан с водой или с камнями ставят, который аккумулирует тепло

9.09.2021 12:12
- гость -

9.09.2021 11:33
Виктор
У них там что, температура ниже нуля? Какой обогрев при температуре выше +10 за бортом? И зачем греться газом, если можно просто обогреватель включить?

9.09.2021 12:22
- гость -

Я знаю, кто газом обогревается от включенной плиты, сосед-алкаш у родителей сверху в хрущёвке. Жители пожаловались в ЖЭУ, никто не прореагировал, пока за газ долг большой не образовался, тогда только газ перекрыли.

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