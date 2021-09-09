Число погибших при взрыве газа в Ногинске выросло до пяти

Число погибших при взрыве в Ногинске выросло до пяти. Спасатели достали из-под завалов тела мальчика и девочки-подростка.
Напомним, утром 8 сентября в подмосковном Ногинске произошёл взрыв бытового газа. По одной из версий, инцидент случился из-за того, что жильцы решили согреться холодной ночью и оставили газ включённым на ночь.
В результате огонь потух, помещение наполнилось газовоздушной смесью, а утром, при включении света, она взорвалась.
Всего, по последним данным, при взрыве пострадали 15 человек, а из здания эвакуировали более 170 человек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что жильцы квартир получат по 30 тысяч рублей. Для одиноких людей размер этой выплаты увеличат до 50 тысяч.
Комментарии
вы знаете кого-нибудь, кто включает газовую плиту и таким образом греется?
я - нет.
тепла не будет, будет только воздух, которым тяжело дышать. ну, я понимаю, руки над огнем погреть, не более того
тем более ночью, и когда на улице не минусовая температура, нет смысла обогреваться плитой. что, у них одеял не было что ли?
Бред какой-то. Как версия появилась? От соседок сплетниц. Явно в очаге взрыва никто не выжил!
Если установят что именно из за этих"обогревающихся" произошла трагедия, они ответят за смерти, разрушения?
Явно в очаге взрыва никто не выжил!
явно это вы так предположили?
очаг на кухне комнаты жилые вполне не сильно пострадали
9.09.2021 11:09
гiсть
Ну может быть люди сверху какой-то чан с водой или с камнями ставят, который аккумулирует тепло
9.09.2021 11:33
Виктор
У них там что, температура ниже нуля? Какой обогрев при температуре выше +10 за бортом? И зачем греться газом, если можно просто обогреватель включить?
Я знаю, кто газом обогревается от включенной плиты, сосед-алкаш у родителей сверху в хрущёвке. Жители пожаловались в ЖЭУ, никто не прореагировал, пока за газ долг большой не образовался, тогда только газ перекрыли.