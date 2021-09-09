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Новости

400 человек, БТР и вертолёт. Антитеррористические учения прошли в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Межведомственную тренировку провели в спортивном лагере "Олимп" под селом Бобровка
Фото: УФСБ России по Алтайскому краю

Фото: УФСБ России по Алтайскому краю

Сотрудники МЧС, ФСБ, МВД и других силовых структур провели масштабные учения в спортивном лагере "Олимп" возле села Бобровка Первомайского района. Согласно легенде учений, пятеро вооружённых террористов захватили лагерь, а заложниками стали студенты педагогического вуза и работники лагеря.

Как сообщают "Вести Алтай", всего в манёврах приняли участие более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе авиация и БТР. На территории лагеря находилось несколько "взрывных" устройств и ёмкость с ядовитым веществом.

Вся операция заняла несколько часов и состояла из переговоров, освобождения заложников, штурма здания и ликвидации условных террористов. При этом в ходе учений пострадал домик, где злоумышленники, по сценарию, успели устроить взрыв. Однако уничтоженное строение и так планировалось к сносу, а потому лагерь "Олимп" ущерба не понёс.

Напомним, что для учений силовики временно оцепили район, а местных жителей просили не создавать помех для сотрудников ведомств.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

9.09.2021 12:31
- гость -

Все живы

9.09.2021 12:57
гость

Главное не как в прошлый раз на учениях, когда даже спецназ залететь не успел уже постреляли их. Зато всем все отлично повыставляли........ Или как опозорились в Калининграде , когда представитель даже мат часть не знает, зато как орал, пока ему мопед не подарили......

9.09.2021 13:00
- гость -

Не завидую заложникам, если они так тащится и на настоящий захват будут... вчера час до Бобровки ехали за этими спецштурм группой.

9.09.2021 13:29
- гость -

400 человек на 5 террористов, а не многовато?)))

9.09.2021 13:43
- гость -

Тяжело в учении легко в бою! (с)

9.09.2021 14:34
- гость -

цирк.а не учения

9.09.2021 15:05
- гость -


9.09.2021 13:29
- гость -
Вот и я думаю, что многовато террористов... Хватило бы и двух. Представляете, террористы впятером отмудохали бы силовиков!

9.09.2021 15:06
- гость -

А гражданские женщины на учениях присутствовали? На ком силовики отрабатывали удары в грудь и пинки в живот?

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