400 человек, БТР и вертолёт. Антитеррористические учения прошли в Алтайском крае

Сотрудники МЧС, ФСБ, МВД и других силовых структур провели масштабные учения в спортивном лагере "Олимп" возле села Бобровка Первомайского района. Согласно легенде учений, пятеро вооружённых террористов захватили лагерь, а заложниками стали студенты педагогического вуза и работники лагеря.
Как сообщают "Вести Алтай", всего в манёврах приняли участие более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе авиация и БТР. На территории лагеря находилось несколько "взрывных" устройств и ёмкость с ядовитым веществом.
Вся операция заняла несколько часов и состояла из переговоров, освобождения заложников, штурма здания и ликвидации условных террористов. При этом в ходе учений пострадал домик, где злоумышленники, по сценарию, успели устроить взрыв. Однако уничтоженное строение и так планировалось к сносу, а потому лагерь "Олимп" ущерба не понёс.
Напомним, что для учений силовики временно оцепили район, а местных жителей просили не создавать помех для сотрудников ведомств.
Комментарии
Все живы
Главное не как в прошлый раз на учениях, когда даже спецназ залететь не успел уже постреляли их. Зато всем все отлично повыставляли........ Или как опозорились в Калининграде , когда представитель даже мат часть не знает, зато как орал, пока ему мопед не подарили......
Не завидую заложникам, если они так тащится и на настоящий захват будут... вчера час до Бобровки ехали за этими спецштурм группой.
400 человек на 5 террористов, а не многовато?)))
Тяжело в учении легко в бою! (с)
цирк.а не учения
9.09.2021 13:29
- гость -
Вот и я думаю, что многовато террористов... Хватило бы и двух. Представляете, террористы впятером отмудохали бы силовиков!
А гражданские женщины на учениях присутствовали? На ком силовики отрабатывали удары в грудь и пинки в живот?