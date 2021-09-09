400 человек, БТР и вертолёт. Антитеррористические учения прошли в Алтайском крае

Сотрудники МЧС, ФСБ, МВД и других силовых структур провели масштабные учения в спортивном лагере "Олимп" возле села Бобровка Первомайского района. Согласно легенде учений, пятеро вооружённых террористов захватили лагерь, а заложниками стали студенты педагогического вуза и работники лагеря.

Как сообщают "Вести Алтай", всего в манёврах приняли участие более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе авиация и БТР. На территории лагеря находилось несколько "взрывных" устройств и ёмкость с ядовитым веществом.

Вся операция заняла несколько часов и состояла из переговоров, освобождения заложников, штурма здания и ликвидации условных террористов. При этом в ходе учений пострадал домик, где злоумышленники, по сценарию, успели устроить взрыв. Однако уничтоженное строение и так планировалось к сносу, а потому лагерь "Олимп" ущерба не понёс.

Напомним, что для учений силовики временно оцепили район, а местных жителей просили не создавать помех для сотрудников ведомств.