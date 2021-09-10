Обучение действием: в Барнауле сертифицировали площадку "Фабрика офисных процессов"

Сертификация алтайской "Фабрики офисных процессов" состоялась 2 сентября 2021 года. Также сертифицированы тренеры на проведение специализированных тренингов – сотрудники Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) – Александр Вагенлейтер и Константин Трегуб.

Эксперты РЦК провели две "Фабрики офисных процессов" для ООО "Газпром газораспределение Барнаул", Минэкономразвития Алтайского края и КАУ "АЦКР". Предприятия участвуют в нацпроекте "Производительность труда".

В процессе обучения участникам показали, как инструменты бережливого производства позволяют добиться высоких финансово-экономических показателей в офисном процессе. Присутствующие узнали, как обнаруживать и формулировать проблемы, в том числе определять потери, а также разрабатывать решения и реализовывать их на практике.

"В итоге участники убедились в том, что улучшения напрямую влияют на операционные и экономические результаты деятельности предприятия", – отметил Александр Вагенлейтер.

Напомним, что "Фабрика офисных процессов" (ФОП) – это учебная практическая площадка, на которой участники в ходе реального бизнес-процесса получают опыт применения инструментов бережливого производства в офисных процессах, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности организации в целом.

ФОП базируется на подходе "обучение действием". Суть метода в том, что обучение происходит путём решения непривычных и нестандартных задач. Через анализ своего практического опыта и опыта коллег происходит обучение. Фабрика включает в себя три раунда, в течение которых участники должны достичь цели по операционным и экономическим показателям.

Целевая аудитория ФОП: руководители и сотрудники предприятий-участников: директора, заместители директоров по ключевым направлениям, начальники отделов, руководители подразделений, участники рабочих групп проектов улучшений, сотрудники региональных команд.