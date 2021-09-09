В 19 школах Алтайского края закрыты классы на карантин в связи с COVID-19

В Алтайском крае с начала учебного года на карантин в связи с ростом заболеваемости коронавирусом закрыто 27 классов в 19 школах. Об этом сообщила заместитель врио министра образования и науки Алтайского края Лариса Терновая. Она подчеркнула, что эпидемиологическая ситуация в учебных заведениях региона под контролем, а классы, закрытые на карантин, продолжают обучение в дистанционном формате.

"В закрытых частично классах заболели единицы. Дети ушли на карантин, но образовательный процесс у класса не останавливается. У нас с прошлого года утверждены методички с чётко прописанными действиями на случай ухудшения эпидемиологической обстановки", – отметила Терновая.

В рекомендациях прописано четыре варианта действий во время эпидемии:

зелёный уровень опасности – когда болеют менее 20% педагогов – предполагает очное обучение с усилением профилактических мер;

жёлтый – если болеют более 20% педагогов, классы переводятся на удалённый режим не более чем на 14 дней;

оранжевый – если заражено более 20% детей, также перевод на удалённое обучение на две недели;

красный – когда болеют более 30% детей и педагогов, тогда школа закрывается на дополнительные каникулы.

Методичка рассчитана как на эпидемию коронавируса, так и сезонные грипп и ОРВИ. Лариса Терновая добавила: на сегодняшний день сдерживает темпы заболеваемости массовая вакцинация педагогического состава.

"В Алтайском крае вакцинировано более 21 тысячи педагогов, это чуть более 71%. На сегодняшний день вакцинация педагогов продолжается", – сказала Терновая.

Ранее сообщалось, что в единые дни выборов детей переведут на дистанционный формат обучения. Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. Два из этих дней – пятница и суббота – являются учебными.