В 19 школах Алтайского края закрыты классы на карантин в связи с COVID-19

В Алтайском крае с начала учебного года на карантин в связи с ростом заболеваемости коронавирусом закрыто 27 классов в 19 школах. Об этом сообщила заместитель врио министра образования и науки Алтайского края Лариса Терновая. Она подчеркнула, что эпидемиологическая ситуация в учебных заведениях региона под контролем, а классы, закрытые на карантин, продолжают обучение в дистанционном формате.
"В закрытых частично классах заболели единицы. Дети ушли на карантин, но образовательный процесс у класса не останавливается. У нас с прошлого года утверждены методички с чётко прописанными действиями на случай ухудшения эпидемиологической обстановки", – отметила Терновая.
В рекомендациях прописано четыре варианта действий во время эпидемии:
- зелёный уровень опасности – когда болеют менее 20% педагогов – предполагает очное обучение с усилением профилактических мер;
- жёлтый – если болеют более 20% педагогов, классы переводятся на удалённый режим не более чем на 14 дней;
- оранжевый – если заражено более 20% детей, также перевод на удалённое обучение на две недели;
- красный – когда болеют более 30% детей и педагогов, тогда школа закрывается на дополнительные каникулы.
Методичка рассчитана как на эпидемию коронавируса, так и сезонные грипп и ОРВИ. Лариса Терновая добавила: на сегодняшний день сдерживает темпы заболеваемости массовая вакцинация педагогического состава.
"В Алтайском крае вакцинировано более 21 тысячи педагогов, это чуть более 71%. На сегодняшний день вакцинация педагогов продолжается", – сказала Терновая.
Ранее сообщалось, что в единые дни выборов детей переведут на дистанционный формат обучения. Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. Два из этих дней – пятница и суббота – являются учебными.
Комментарии
А почему на карантин отправляют классы, а не школы? Ведь ребёнок не только в классе с одноклассниками обитает. Он ещё в несколько предметных кабинетов, в столовую, в туалет, в гардероб, в спортзал заходит. За дверную ручку берётся, которую до и после него на входе в школу ещё почти 1000 человек потрогало...
9.09.2021 13:45
Виктор
Почитай, как передается Ковид.
А родительские собрания в школах отменены или нет?
9.09.2021 13:57
- гость -
Он не смотрит из какого ты класса. Пошёл первоклассник за курткой в гардероб, а рядом одиннадцатиклассник расчихался и вокруг себя вирус рассеял. Потрогал человек кнопку смыва унитаза, а потом глаз почесал. Съел яблоко, держа его немытой рукой. Повариха над компотом из сухофруктов раскашлялась. Встретил друга из параллельного класса, а у того нос красный и глаза слезятся, но родители выпроводили в школу "Не пропускать же ЗАНЯТИЯ!". Вот уже 5 возможных ситуаций
9.09.2021 14:09
Виктор
а рядом одиннадцатиклассник расчихался
Ага,останавливали его всей школой. Кстати, через поверхности передается очень малая доза, с которой большинство организмов легко справляются. Статистика заражений через поверхности менее 4% и это в основном не тяжелые случаи.
Зачем вообще отправлять целые классы на карантин??? Нельзя только больного ребенка на больничный сажать, надо всех обязательно? В прошлом году дети поголовно болели этим ковидом, но никому его не ставили, всем писали ОРВИ и не заморачивались. Диагноз ковид был только у контактных детей, чьим родителям ставили этот диагноз.
Что в этом году поменялось? Надо продолжать этот дурдом с эпидемией? Отстаньте уже от детей !Пусть спокойно учатся в школе.Кто боится до сих пор, такие как Виктор, пусть оставляют детей дома и учат дистанционно.
9.09.2021 14:14
- гость -
Ну вы просто для себя решили, что опасность преувеличена, и нужно жить так, как будто никакой эпидемии нет. Ну если 25 официально подтверждённых смертей по краю за сутки для вас мало, то сколько надо, чтобы вы признали, что да, этот вирус опасен? Чтобы по 50 человек умирало или по 70? Или у вас представление о коварстве вируса начинается только после трёхзначных цифр?
9.09.2021 14:23
Виктор
Ну вы просто для себя решили, что опасность преувеличена, и нужно жить так, как будто никакой эпидемии нет.
Не надо приписывать мне ваши шизофренические выводы.
9.09.2021 14:23
Виктор
Да это вы решили для себя (или внушили вам), что этот вирус оооочень опасен. И да, живу как будто эпидемии нет( а ее и нет, никто вам эпидемию не объявлял), абсолютно никакого страха перед вирусом, которым всю жизнь болеем, не было и нет!
А вы продолжайте трястись от страха!
А вы продолжайте трястись от страха!
Конечно он трясется старый никому ненужный больной человек, подхватит заразу и полечить/поддержать/воды принести не кому.
Ну вы просто для себя решили, что опасность преувеличена, и нужно жить так, как будто никакой эпидемии нет
абсолютно никакого страха перед вирусом, которым всю жизнь болеем, не было и нет
До поры до времени. Многие яростные антипрививочники и отрицатели опасности вируса меняют свои мнения в ковидных госпиталях и после смертей непривитых родственников и знакомых.
9.09.2021 14:35
- гость -
Ну вот затронет коронавирус жизнь вас или вашей семьи — наверное, только тогда вы измените своё мнение...
9.09.2021 15:29
Виктор
9.09.2021 15:02
- гость -
Так и есть.
9.09.2021 15:02
- гость -
Болели всей семьей, ничего страшного. Все родственники тоже переболели. Вообще нет ни одного знакомого, кто бы не переболел этим вирусом с диагнозом или без. Поэтому запугивать меня бессмысленно.
А по поводу смертей, так пока только умерших привитых знаю.