ОНФ предложил запретить врачам выписывать БАДы

Общероссийский народный фронт (ОНФ) просит Минздрав запретить медицинским работникам выписывать биологически активные добавки (БАДы) пациентам. Письмо в адрес министра здравоохранения Михаила Мурашко направил координатор бюро расследований ОНФ, зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта, сообщают "Известия".

Как отметили общественники, рынок БАДов в России в 2020 году вырос на 17% и составил 74 млрд рублей, причём более 55% приходится на препараты стоимостью 500 рублей и выше.

"Опрос пациентов показал: в 30% случаев перед покупкой БАДов человек не был проинформирован о том, что приобретает не лекарственный препарат, обладающий доказанной эффективностью, а биологически активную добавку", – цитирует издание обращение ОНФ.

Кроме того, 12% участников опроса, который провели общественники, заявили о наличии БАДов в рецептах и выписках из клиник наряду с обычными лекарствами.

"В настоящее время за неправильно оформленный рецепт полагается дисциплинарная ответственность, однако нет прямого запрета на назначение в нём БАДов. В этой связи предлагается внести в приказ Минздрава РФ "Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учёта и хранения" прямой запрет на выписывание в рецептах БАД/гомеопатии", – говорится в письме.

Гетта пояснил, что инициатива позволит распространить на такие случаи действие нормы из нового КоАП, которая предусматривает штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей за нарушение порядка назначения и выписывания лекарств.