В Минобре Алтайского края рассказали, когда будут известны правила сдачи ЕГЭ-2022

Формат и сроки проведения единой государственной аттестации в школах в 2022 году будут известны не раньше весны, сообщила заместитель врио министра образования и науки Лариса Терновая. Пока же информации о том, останется ли выбор – сдавать или ЕГЭ, или обычный госэкзамен, как было этом году, нет. Тем не менее подготовка школьников к госэкзаменам начинается уже с сентября.

"Вопрос проведения ЕГЭ в 2022 году волнует всех – и учителей, и учеников, и их родителей. Но мы не можем точно утверждать, сделают ли снова итоговую аттестацию обязательной только для тех, кто поступает в вузы, или его будут сдавать все, как это было раньше. Это утверждается на федеральном уровне. Сроки мы пока тоже не знаем. В рамках эпидемиологической ситуации в этом году мы узнали о формате сдачи ЕГЭ только в апреле, не исключено, что и в этом учебном году будет так же", – сказала Терновая.

Она подчеркнула, что сегодня преждевременно говорить о том, какие экзамены станут обязательными и как будут проходить. Это также решается на федеральном уровне, а регионам остаётся только ждать окончательного распоряжения.

Ранее начальник отдела общего образования регионального Минобра Наталья Полосина дала большое интервью "Переговорке" на amic.ru, где подробно рассказала о новых стандартах образования и как это будет реализовано в Алтайском крае. Так, с 1 сентября в 200 школах региона начали тестировать новые образовательные стандарты. Они предполагают сокращение часов на русский язык и литературу, введение зачётов по изо, музыке и физкультуре, отмену второго иностранного языка как обязательного и другие новшества.