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Новости

В Минобре края рассказали, во всех ли школах сократили часы русского языка и литературы

, ИА "Амител"
Заместитель врио министра образования и науки региона подчеркнула, что это индивидуальный вопрос
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Министерстве образования и науки Алтайского края на пресс-конференции 9 сентября объяснили, действительно ли во всех школах сократили количество часов русского языка и литературы. Заместитель врио главы ведомства Лариса Терновая подчеркнула, что это не совсем так и вопрос о необходимости сокращения или увеличения часов каждая школа решает в индивидуальном порядке.

"О массовости речи не идёт. Да, в отдельных образовательных организациях часы действительно могут сократиться. Это зависит от того, какая в школе идёт образовательная программа. В любом случае, пробелов в знаниях у детей не будет. Учитель формирует план и выбирает те методики преподавания, которые позволяют охватить требуемый набор знаний", – отметила Терновая.

Замминистра также попросила сообщать о школах, в которых по тем или иным причинам часы преподавания русского языка, литературы и других предметов значительно сократились, и пообещала разобрать каждый случай в индивидуальном порядке, а также провести проверку.

Ранее сообщалось о том, что с 1 сентября 2021 года в 200 школах Алтайского края введены новые образовательные стандарты. Пока – в качестве эксперимента. Они предполагают сокращение часов на русский язык и литературу, введение зачётов по изо, музыке и физкультуре, отмену второго иностранного языка как обязательного и другие новшества. Начальник отдела общего образования регионального Минобра Наталья Полосина в интервью "Переговорке" на amic.ru подробно рассказала о предстоящих изменениях.

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Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

Комментарии

10.09.2021 07:34
- гость -

чтобы крутить вентили на газовой или нефтяной трубе, образованных не надо - надо управляемых и покорных...

10.09.2021 07:37
- гость -

Интересно получается, количество часов на изучение русского языка сокращаем, но зато вводим изучение второго иностранного языка!

10.09.2021 08:02
- гость -

10.09.2021 07:37
- гость -

Читайте внимательно: речь идет об ОТМЕНЕ второго ИЯ наряду с сокращением часов на русский язык и литературу.

10.09.2021 08:07
- гость -

Читаем-то мы внимательно, но фактически второй иностранный остался с нами. В добавок родной язык и родная литература, по которой дети проходят культуру Республики Алтай! Вредительство, не иначе

10.09.2021 08:18
Виктор

Сокращение часов русского и литературы в пользу каких предметов?

10.09.2021 08:38
- гость -

10.09.2021 08:07
- гость -
У нас в прошлом году на родной литературе изучали творчество поэтов и писателей Алтайского края. И это было интересно!

10.09.2021 08:55
- гость -

по новым ФГОС отменяется родной язык и родная литература (наконец то дошло до умов что обычный русский и родной русский это одно и то же) и эти часы перевели на нормальные обычные предметы, в т.ч. и на нормальный обычный русский, у нас в школе по крайней мере именно так... Родные языки это для изучения башкирского, татарского, алтайского, ... т.е. родной национальный язык...

10.09.2021 09:49
Morena

Заместитель врио министра образования и науки региона подчеркнула, что это индивидуальный вопрос
---
А зачем нам вообще тогда комитет с их многочисленными отделами, мин обр с еще более многочисленными отделами, всякие институты по развитию, созданию, курированию и контролированию образовательных программ? Пусть каждая школа сама решает тогда как учить, чему учить сколько ин язов ввести, сколько часов снять.

На каком основании происходит "сокращение часов на русский язык и литературу,"? Дети через чур начитаны и образованы? Или для формата образования а-ля "Тик-Ток" хватит аз, буки, веди?

10.09.2021 10:01
- гость -

Там совсем афонарели что ля?

10.09.2021 10:10
гость

Да, тупыми управлять легче

10.09.2021 10:19
Док

Эксперименты довели до того, что дети уже нормально изъясняться разучились, мысль, точку зрения донести не могут. Подростки растут косноязычными и абсолютно необразованными...
Гнать надо министра образования и возвращаться к советским стандартам.

10.09.2021 10:21
Morena

2 часа литературы + час родной литературы и 3 часа русского это нормально?
У меня просто нет слов ...

10.09.2021 11:41
- гость -

Бред - сокращать часы русского языка и литературы!

10.09.2021 13:02
- гость -

Все по заповедям Грефа

10.09.2021 13:12
гость

10,21
время учебное займут изучением еврейского языка---ждём скоро их будет в наших городах много- к 22 году прибудут---так пишут и потому новые города нужны в Сибири чтоб нас русских туда пересилить,а в обжитые города поселят элитную нация с евреями=читайте прессу.

10.09.2021 13:55
- гость -

10.09.2021 09:49
Morena

На каком основании происходит "сокращение часов на русский язык и литературу,"? Дети через чур начитаны и образованы?
-------------
через чур?
Вы издеваетесь? Посмотрите, как это слово пишется.

10.09.2021 14:03
Morena

10.09.2021 13:55
- гость -

через чур?
Вы издеваетесь? Посмотрите, как это слово пишется.
----
Отнюдь. Применительно к данной ситуации именно так.

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