В Минобре края рассказали, во всех ли школах сократили часы русского языка и литературы

В Министерстве образования и науки Алтайского края на пресс-конференции 9 сентября объяснили, действительно ли во всех школах сократили количество часов русского языка и литературы. Заместитель врио главы ведомства Лариса Терновая подчеркнула, что это не совсем так и вопрос о необходимости сокращения или увеличения часов каждая школа решает в индивидуальном порядке.
"О массовости речи не идёт. Да, в отдельных образовательных организациях часы действительно могут сократиться. Это зависит от того, какая в школе идёт образовательная программа. В любом случае, пробелов в знаниях у детей не будет. Учитель формирует план и выбирает те методики преподавания, которые позволяют охватить требуемый набор знаний", – отметила Терновая.
Замминистра также попросила сообщать о школах, в которых по тем или иным причинам часы преподавания русского языка, литературы и других предметов значительно сократились, и пообещала разобрать каждый случай в индивидуальном порядке, а также провести проверку.
Ранее сообщалось о том, что с 1 сентября 2021 года в 200 школах Алтайского края введены новые образовательные стандарты. Пока – в качестве эксперимента. Они предполагают сокращение часов на русский язык и литературу, введение зачётов по изо, музыке и физкультуре, отмену второго иностранного языка как обязательного и другие новшества. Начальник отдела общего образования регионального Минобра Наталья Полосина в интервью "Переговорке" на amic.ru подробно рассказала о предстоящих изменениях.
Комментарии
чтобы крутить вентили на газовой или нефтяной трубе, образованных не надо - надо управляемых и покорных...
Интересно получается, количество часов на изучение русского языка сокращаем, но зато вводим изучение второго иностранного языка!
10.09.2021 07:37
- гость -
Читайте внимательно: речь идет об ОТМЕНЕ второго ИЯ наряду с сокращением часов на русский язык и литературу.
Читаем-то мы внимательно, но фактически второй иностранный остался с нами. В добавок родной язык и родная литература, по которой дети проходят культуру Республики Алтай! Вредительство, не иначе
Сокращение часов русского и литературы в пользу каких предметов?
10.09.2021 08:07
- гость -
У нас в прошлом году на родной литературе изучали творчество поэтов и писателей Алтайского края. И это было интересно!
по новым ФГОС отменяется родной язык и родная литература (наконец то дошло до умов что обычный русский и родной русский это одно и то же) и эти часы перевели на нормальные обычные предметы, в т.ч. и на нормальный обычный русский, у нас в школе по крайней мере именно так... Родные языки это для изучения башкирского, татарского, алтайского, ... т.е. родной национальный язык...
Заместитель врио министра образования и науки региона подчеркнула, что это индивидуальный вопрос
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А зачем нам вообще тогда комитет с их многочисленными отделами, мин обр с еще более многочисленными отделами, всякие институты по развитию, созданию, курированию и контролированию образовательных программ? Пусть каждая школа сама решает тогда как учить, чему учить сколько ин язов ввести, сколько часов снять.
На каком основании происходит "сокращение часов на русский язык и литературу,"? Дети через чур начитаны и образованы? Или для формата образования а-ля "Тик-Ток" хватит аз, буки, веди?
Там совсем афонарели что ля?
Да, тупыми управлять легче
Эксперименты довели до того, что дети уже нормально изъясняться разучились, мысль, точку зрения донести не могут. Подростки растут косноязычными и абсолютно необразованными...
Гнать надо министра образования и возвращаться к советским стандартам.
2 часа литературы + час родной литературы и 3 часа русского это нормально?
У меня просто нет слов ...
Бред - сокращать часы русского языка и литературы!
Все по заповедям Грефа
10,21
время учебное займут изучением еврейского языка---ждём скоро их будет в наших городах много- к 22 году прибудут---так пишут и потому новые города нужны в Сибири чтоб нас русских туда пересилить,а в обжитые города поселят элитную нация с евреями=читайте прессу.
10.09.2021 09:49
Morena
На каком основании происходит "сокращение часов на русский язык и литературу,"? Дети через чур начитаны и образованы?
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через чур?
Вы издеваетесь? Посмотрите, как это слово пишется.
10.09.2021 13:55
- гость -
через чур?
Вы издеваетесь? Посмотрите, как это слово пишется.
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Отнюдь. Применительно к данной ситуации именно так.