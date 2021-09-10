В Минобре края рассказали, во всех ли школах сократили часы русского языка и литературы

В Министерстве образования и науки Алтайского края на пресс-конференции 9 сентября объяснили, действительно ли во всех школах сократили количество часов русского языка и литературы. Заместитель врио главы ведомства Лариса Терновая подчеркнула, что это не совсем так и вопрос о необходимости сокращения или увеличения часов каждая школа решает в индивидуальном порядке.

"О массовости речи не идёт. Да, в отдельных образовательных организациях часы действительно могут сократиться. Это зависит от того, какая в школе идёт образовательная программа. В любом случае, пробелов в знаниях у детей не будет. Учитель формирует план и выбирает те методики преподавания, которые позволяют охватить требуемый набор знаний", – отметила Терновая.

Замминистра также попросила сообщать о школах, в которых по тем или иным причинам часы преподавания русского языка, литературы и других предметов значительно сократились, и пообещала разобрать каждый случай в индивидуальном порядке, а также провести проверку.

Ранее сообщалось о том, что с 1 сентября 2021 года в 200 школах Алтайского края введены новые образовательные стандарты. Пока – в качестве эксперимента. Они предполагают сокращение часов на русский язык и литературу, введение зачётов по изо, музыке и физкультуре, отмену второго иностранного языка как обязательного и другие новшества. Начальник отдела общего образования регионального Минобра Наталья Полосина в интервью "Переговорке" на amic.ru подробно рассказала о предстоящих изменениях.