Алтайская семья получит компенсацию за гибель сына при пожаре в кафе

Трудовая инспекция Алтайского края и Республики Алтай признала право семьи погибшего при пожаре бармена на компенсацию. Об этом сообщает "Банкфакс".

Инцидент произошёл в одном из кафе Горно-Алтайска в октябре 2020 года. Мужчина, который работал там барменом, погиб при пожаре, но владелец заведения отказывался признавать факт трудовых отношений.

После длительного разбирательства суд всё же встал на сторону истца и признал, что умерший мужчина действительно работал в кафе барменом. После расследования несчастный случай квалифицировали как связанный с производством. Семье погибшего выплатили один миллион рублей.