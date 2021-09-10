140 классов в школах Алтайского края оснастили современным лабораторным оборудованием

140 новых учебных лабораторий оборудовали в школах Алтайского края в этом году. В основном обновление коснулось сельских учебных заведений, сообщила заместитель врио министра образования и науки Алтайского края Лариса Терновая. Кабинеты оснастили современными приборами и техникой в рамках нацпроекта "Образование".

"Нацпроект сильно повлиял на модернизацию системы образования региона в целом. У нас появились новые современные школы, улучшилась технологическая база как в городских, так и сельских школах. В прошлом году были открыты различные технопарки, центры технического и гуманитарного развития. За 2020 год в регионе появилось 42 гуманитарных образовательных центра, в этом году оснастили кабинеты физики, химии – всего 140 точек", – сказала Терновая.

Не остались без внимания и дети с ограниченными возможностями здоровья. Для них оборудовали кабинеты робототехники в 12 коррекционных школах региона.

Ранее сообщалось, что сельские учителя начальных классов Алтайского края будут преподавать шахматы школьникам. Педагоги прошли в Барнауле курсы повышения квалификации. Обучение организовала краевая Федерация шахмат. Теперь 25 учителей из Быстроистокского, Баевского, Благовещенского, Волчихинского и других районов будут вести для школьников еженедельные занятия по шахматам.