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140 классов в школах Алтайского края оснастили современным лабораторным оборудованием

, ИА "Амител"
Новые классы оборудовали преимущественно в сельских школах
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

140 новых учебных лабораторий оборудовали в школах Алтайского края в этом году. В основном обновление коснулось сельских учебных заведений, сообщила заместитель врио министра образования и науки Алтайского края Лариса Терновая. Кабинеты оснастили современными приборами и техникой в рамках нацпроекта "Образование".

"Нацпроект сильно повлиял на модернизацию системы образования региона в целом. У нас появились новые современные школы, улучшилась технологическая база как в городских, так и сельских школах. В прошлом году были открыты различные технопарки, центры технического и гуманитарного развития. За 2020 год в регионе появилось 42 гуманитарных образовательных центра, в этом году оснастили кабинеты физики, химии – всего 140 точек", – сказала Терновая.

Не остались без внимания и дети с ограниченными возможностями здоровья. Для них оборудовали кабинеты робототехники в 12 коррекционных школах региона.

Ранее сообщалось, что сельские учителя начальных классов Алтайского края будут преподавать шахматы школьникам. Педагоги прошли в Барнауле курсы повышения квалификации. Обучение организовала краевая Федерация шахмат. Теперь 25 учителей из Быстроистокского, Баевского, Благовещенского, Волчихинского и других районов будут вести для школьников еженедельные занятия по шахматам.

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Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

Комментарии

10.09.2021 08:33
- гость -

опять какое нибудь барахло на коленке в подвале изготовленное стоимостью три копейки, но проданное за три рубля, но дешевле качественного товара, который стоит три тридцать. Что учителя говорят про это оборудование, можно на нем работать? Или как обычно по бумагам впереди планеты всей бороздим поверхность марса, а на деле постоянно ломающейся и тупой мотыгой возделываем поля...

10.09.2021 08:37
Виктор

10.09.2021 08:33
- гость -

Вспомните, сколько раз в четверть или в полугодие у нас проходили лабораторные по химии...

10.09.2021 09:36
Гость

Здорово

10.09.2021 09:38
Блин

Люди, вы вооще чем то бываете довольны

10.09.2021 09:45
Гостья

Вот, наконец, о хорошем писать начали. А комментаторы и тут всё... Совсем люди радоваться не умеют(((

10.09.2021 09:58
Света

Оборудование качественное, не надо ля ля. У меня у подруги ребёнок в такой лаборатории в школе занимался, она очень довольна.Развитие способностей и прочее.

10.09.2021 10:19
Учитель

лаборатории , как бы, "сделано в России" , только почему-то не предназначены для работы с отечественным ПО

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