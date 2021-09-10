140 классов в школах Алтайского края оснастили современным лабораторным оборудованием

140 новых учебных лабораторий оборудовали в школах Алтайского края в этом году. В основном обновление коснулось сельских учебных заведений, сообщила заместитель врио министра образования и науки Алтайского края Лариса Терновая. Кабинеты оснастили современными приборами и техникой в рамках нацпроекта "Образование".
"Нацпроект сильно повлиял на модернизацию системы образования региона в целом. У нас появились новые современные школы, улучшилась технологическая база как в городских, так и сельских школах. В прошлом году были открыты различные технопарки, центры технического и гуманитарного развития. За 2020 год в регионе появилось 42 гуманитарных образовательных центра, в этом году оснастили кабинеты физики, химии – всего 140 точек", – сказала Терновая.
Не остались без внимания и дети с ограниченными возможностями здоровья. Для них оборудовали кабинеты робототехники в 12 коррекционных школах региона.
Ранее сообщалось, что сельские учителя начальных классов Алтайского края будут преподавать шахматы школьникам. Педагоги прошли в Барнауле курсы повышения квалификации. Обучение организовала краевая Федерация шахмат. Теперь 25 учителей из Быстроистокского, Баевского, Благовещенского, Волчихинского и других районов будут вести для школьников еженедельные занятия по шахматам.
Комментарии
опять какое нибудь барахло на коленке в подвале изготовленное стоимостью три копейки, но проданное за три рубля, но дешевле качественного товара, который стоит три тридцать. Что учителя говорят про это оборудование, можно на нем работать? Или как обычно по бумагам впереди планеты всей бороздим поверхность марса, а на деле постоянно ломающейся и тупой мотыгой возделываем поля...
10.09.2021 08:33
- гость -
Вспомните, сколько раз в четверть или в полугодие у нас проходили лабораторные по химии...
Здорово
Люди, вы вооще чем то бываете довольны
Вот, наконец, о хорошем писать начали. А комментаторы и тут всё... Совсем люди радоваться не умеют(((
Оборудование качественное, не надо ля ля. У меня у подруги ребёнок в такой лаборатории в школе занимался, она очень довольна.Развитие способностей и прочее.
лаборатории , как бы, "сделано в России" , только почему-то не предназначены для работы с отечественным ПО