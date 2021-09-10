Молодых учёных Алтая приглашают принять участие в программе "УМНИК"

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере совместно с АлтГТУ приглашает молодых людей принять участие в программе "Участник молодёжного научно-инновационного конкурса" ("УМНИК") в Алтайском крае.

Фонд профинансирует проекты научно-исследовательских работ. Каждый победитель программы получит грант в размере 500 тысяч рублей для поддержки проводимых научных исследований.

Цель программы "УМНИК" – государственная поддержка и стимулирование молодых учёных к участию в научно-технической и инновационной деятельности, а также привлечение массового участия молодёжи.

Основные критерии для участия в программе – научная новизна проекта и его актуальность, техническая значимость продукта (технологии), а также перспективы коммерческой реализации, в том числе анализ рынка.

В конкурсе могут принимать участие физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, ранее не побеждавшие в программе, на момент подачи заявки в возрасте от 18 до 30 лет включительно. Заявки на участие в программе принимаются до 1 октября 2021 года на сайте.