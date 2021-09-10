Школьники, подвиньтесь. 70-летняя американка покорила соцсети цветными волосами и танцами

Кейко Гест из США, видимо, не собирается никогда стареть. Женщине уже 71 год, а она продолжает щеголять на высоких каблуках и в облегающей одежде. Своими стильными образами Кейко покорила TikTok. Несмотря на зрелый возраст, американка вдохновляет даже молодёжь. Многие не могут поверить, что женщина уже пенсионерка. Кейко говорит, что молода душой и всегда преображается для выхода в свет.

Есть ещё порох в пороховницах!