Наиболее эмоциональной и продолжительной на заключительной сессии АКЗС VII созыва стала дискуссия вокруг проекта Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года. Несмотря на многочисленные возражения, усилиями партии власти документ был принят. Единственной фракцией, консолидировано проголосовавшей против, стала ЛДПР. О причинах такого решения, а также о том, почему документу не хватает амбиций, "Эху Москвы" рассказал лидер краевого отделения партии Владимир Семёнов. Приводим наиболее интересные суждения депутата Заксобрания.

Обрекает на вымирание

По словам Семёнова, никто не спорит с тем, что стратегия социально-экономического развития на долгосрочную перспективу краю нужна, другой вопрос – какие показатели стоит закладывать в этот документ. По его мнению, долгое обсуждение законопроекта во втором чтении связано с тем, что дополнения, которые были внесены, носили слишком общий характер. Сама же стратегия принципиально не изменилась.

"Чтобы успешно двигаться в будущее, нужно правильно обозначить направление пути. Можно, конечно, планировать на год-два, но для грамотного обеспечения социально-экономического развития необходимо заглядывать дальше. Поэтому 2035 год как рубеж – это нормально", – рассуждает Семёнов.

Между тем на самой сессии в ходе обсуждения документа лидер алтайских либерал-демократов отметил, что Стратегия-2035 в нынешнем виде обрекает Алтайский край на вымирание. Владимир Семёнов уточнил, что такая позиция была выработана по итогам заседания фракции ЛДПР в региональном Заксобрании.

"Мы пришли к выводу, что он (документ, – прим. ред.) не отвечает на главный вопрос: как остановить сокращение населения региона. Не даёт возможности переломить негативную тенденцию. И во время принятия в первом чтении мы высказывали свою обеспокоенность. Ко второму чтению ничего радикально не изменилось, поэтому мы проголосовали против. У нас в регионе сейчас проживают около 2,3 млн человек, к 2035 году, согласно прогнозам, эта цифра уменьшится до 1,9 млн человек. Почему тогда стратегия не позволяет остановить убыль числа живущих", – задаёт закономерный вопрос политик.

Не станем даже середнячками

Семёнов обращает внимание и на то, что в крае по-прежнему самая низкая зарплата среди сибирских регионов и одна из самых скромных – по всей стране. Поэтому отток населения из Алтайского края продолжается. Причём покидают регион высококвалифицированные специалисты или молодёжь. Лидер алтайских либерал-демократов считает: необходимо разработать план, в котором должны быть обозначены более амбициозные задачи, конкретизировать, что должны сделать правительство и депутаты для изменения ситуации в крае.

"Если нет для этого возможностей – надо обратиться к федеральному центру. Следует выделить развитие края в отдельную программу. Мы же видим, как развиваются по отдельным программам Чечня, Крым, Севастополь, Дальний Восток, говорят о её разработке для Сахалина. Ведь имеющаяся программа помощи краю, как одному из 10 отстающих регионов страны, не позволяет выйти даже в середнячки Сибирского федерального округа. Более того, каждый год исчезает с карты региона некоторое количество населённых пунктов. Это просто катастрофа для нас", – прокомментировал Семёнов.

Лидер фракции обращает внимание и на другие противоречия, содержащиеся в Стратегии-2035. Так, сейчас доля качественных дорог в крае около 40%. К 2035 году планируется довести этот показатель до 54%. Но даже в этом случае почти половина дорог будет в плохом состоянии, и так со многими другими параметрами, настаивает депутат от ЛДПР. То есть развитие будет идти слишком низкими темпами, не позволяющими догнать ближайшие регионы. Это касается, например, зарплаты, которая за 14 лет вырастет, но всё равно будет на 20% меньше, чем среднее значение по стране.

"Этим отток населения мы не остановим. Следует создавать новые эффективные рабочие места с высокой добавленной стоимостью и возможностью заработать высококвалифицированным специалистам. Так что в Стратегии, к сожалению, обозначены недостаточно амбициозные цели. Чтобы достичь высокого результата, нужно его хотя бы для себя обозначить. Нужно сказать себе: вот этой цели я хочу достичь во что бы то ни стало", – подчёркивает Владимир Семёнов.

Депутат АКЗС говорит, что на фоне сокращения населения край к 2035 году решит несколько задач, которыми гордиться в таком разрезе не стоит: это стопроцентная обеспеченность детсадами и обучение в школе только в первую смену.

"Конечно, в последние годы было много сделано для устранения очередей в дошкольных учреждениях – как по России в целом, так и в нашем крае, этого нельзя отрицать. Но мы теряем успешных школьных учителей, воспитанники которых добивались высоких мест на олимпиадах, побеждали на конкурсах, у самих педагогов есть различные дипломы и награды. Очень многие из них уже живут и работают за пределами края. Так что вызывает беспокойство, какие педагоги останутся у нас к 2035 году. Чем мы будем учителей останавливать, что мы можем им предложить, особенно сельскому учителю", – рассуждает парламентарий.

Драйвер экономики, который используем не до конца

Отдельно народный избранник остановился на проблеме доступа к интернету в малых сёлах. Как правило, точка доступа к Сети есть только в администрации. Каждое домовладение может его подключить, но обойдётся это примерно в 80 тысяч рублей. Поэтому многие ученики могут пользоваться интернетом только в школах. Получается, что дома, готовясь к урокам, ребёнок прибегать к благам цивилизации уже не в состоянии, говорит Семёнов.

Также либерал-демократ полагает, что Алтайскому краю стоит определиться и сделать ставку на развитие аграрного сектора, а не заниматься круглогодичными проектами в туризме, где в силу климата трудно конкурировать с южными регионами.

"Сельское хозяйство – это действительно драйвер экономики края, возможности которого ещё использованы не до конца: мы можем повышать производительность труда и более эффективно использовать площади, развивать различные направления не только растениеводства, но и животноводства. Поэтому АПК может действительно быть точкой роста. Но не нужно вывозить продукцию в виде сырья, как происходит сейчас. Мы радуемся, что перевыполняем планы по экспорту зерновых, но наши перерабатывающие мощности подчас загружены только наполовину", – резюмировал Владимир Семёнов.