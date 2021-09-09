Губернатор Приморья решил проверить местную стройку, но его встретил только пьяный сторож

Губернатор Приморья Олег Кожемяко решил проверить, как идут работы по строительству школы в посёлке Волчанец. Подрядчик, который возводит здание, неоднократно срывал сроки строительства.
Глава региона приехал на объект, но встретил его только вусмерть пьяный сторож. Мужчина с огромным трудом и усердием, падая, открыл ворота и впустил чиновников. Для того чтобы отвести от себя гнев руководства, он поспешил оповестить губернатора о том, что сегодня у него выходной.
В результате провести проверку у представителей власти не получилось. Губернатор напомнил охраннику о том, что он подвергает себя опасности и созвонился с застройщиком, чтобы рассказать ему о сложившейся ситуации.
Комментарии
Российский досуг, бессмысленный и беспощадный.
Эти чиновники, всю обедню мужику испортили...
И вообще, они на прием записывались? А какого фига тогда приперлись?
Вот возьмет руководитель государства и начнет ездить по регионам, не предупреждая. Думаю, тоже много интересного обнаружит.