Губернатор Приморья решил проверить местную стройку, но его встретил только пьяный сторож

Губернатор Приморья Олег Кожемяко решил проверить, как идут работы по строительству школы в посёлке Волчанец. Подрядчик, который возводит здание, неоднократно срывал сроки строительства.

Глава региона приехал на объект, но встретил его только вусмерть пьяный сторож. Мужчина с огромным трудом и усердием, падая, открыл ворота и впустил чиновников. Для того чтобы отвести от себя гнев руководства, он поспешил оповестить губернатора о том, что сегодня у него выходной.

В результате провести проверку у представителей власти не получилось. Губернатор напомнил охраннику о том, что он подвергает себя опасности и созвонился с застройщиком, чтобы рассказать ему о сложившейся ситуации.