Visa повысит комиссию за оплату покупок в супермаркетах с 2022 года

В 2022 году платёжная система Visa изменит комиссию за оплату покупок в супермаркетах. Об этом сказано в информационном бюллетене платёжной системы, который разослали банкам в России.
"Visa периодически пересматривает ставки межбанковских комиссий с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приёма. Изменение существующих программ нацелено на то, чтобы привести тарифную политику в соответствие с текущими рыночными реалиями", – цитирует представителя компании РБК.
С 1 февраля 2022 года межбанковская комиссия за приём карт в супермаркетах увеличится с 1% до 1,3%. Для крупных сетей льготный тариф составит 0,5%, но из него исключат все премиальные карты, кроме Visa Platinum Business.
Комментарии
Мне несложно наличкой рассчитаться, мозг развивает
Тут главное не распугать пользователей. Уже сейчас встречаются торговые точки и заведения общепита, где, несмотря на наличие наклейки с перечнем платёжных систем, вам на голубом глазу скажут, что "Терминал вообще-то есть, но именно сегодня вот сломался" и даже не покраснеют...
Вот интересно, банки и так в выигрыше при безналичном расчете. Им не надо держать большой штат обслуживающего персонала, инкассаторов, офисных помещений и др. А им все мало и мало!
Беда в том, что эта комиссия со всех платежей внутри России уходит владельцам Визы и Мастеркарда за рубеж.
Иностранный налог на продажи в России. Не жирно им будет?
Мы в своей торговой организации даем скидку при расчете наличкой 3%, нечего буржуев кормить.
Работал на успешном предприятии. Благодаря огромным налогам во время простоев в 90-е, предприятие развалилось. Налоговая забрала здания, весь транспорт. Наличка дает возможность защититься от налогового террора.
9.09.2021 17:06
- гость -
Угу. Если работать вчерную. Но ни одно "успешное предприятие" сейчас так не сможет. А если все в белую, то какая разница - наличка или безнал. Безнал скорее еще и выгоднее.
Пофиг, у меня мастер кард.