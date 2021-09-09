Visa повысит комиссию за оплату покупок в супермаркетах с 2022 года

В 2022 году платёжная система Visa изменит комиссию за оплату покупок в супермаркетах. Об этом сказано в информационном бюллетене платёжной системы, который разослали банкам в России.

"Visa периодически пересматривает ставки межбанковских комиссий с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приёма. Изменение существующих программ нацелено на то, чтобы привести тарифную политику в соответствие с текущими рыночными реалиями", – цитирует представителя компании РБК.

С 1 февраля 2022 года межбанковская комиссия за приём карт в супермаркетах увеличится с 1% до 1,3%. Для крупных сетей льготный тариф составит 0,5%, но из него исключат все премиальные карты, кроме Visa Platinum Business.