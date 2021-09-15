Симбиоз гастрокультур: в Барнауле открыли ресторан с шеф-поваром из Египта

В Барнауле отпраздновал открытие ресторан "Живые души" – новый проект INVINO и шеф-повара Мохаммеда Эссы. Новое камерное заведение расположилось на улице Гоголя, 46а. Открытие ресторана прошло в формате гала-ужина под голос оперной дивы Ирины Олифер.

"Живые души" – ресторан-поэма мультикультурной кухни, где гармонично сочетаются история города и интерьер Вячеслава Душакова. Дизайнер был выбран неслучайно – первые четыре буквы его фамилии полностью оправдывают концепцию проекта, изображающую всё живое: живые души, живое вино, живое общение.

Венец проекта – формат мультикультурной кухни. Шеф-повар Мохаммед Эсса и бренд-шеф Ольга Ситникова создали элегантное, но совершенно новое меню. Это авторский взгляд на то, как креативно можно совместить подачу, динамику и симбиоз гастрокультур.

Мохаммед Эсса с большим уважением относится к продукту и стремится подчеркнуть его естественный вкус. В его руках получается идеальное сочетание каждого ингредиента – от основы из филе миньон, камчатских крабов или морских гребешков до заправок из морковного пюре, свежих кокосов или огуречного геля.

Самое главное, что можно сказать о меню: это и правда вкусно, еда не перегружена соусами и специями, все продукты хорошо сочетаются между собой. Одним словом, современная comfort food – еда на каждый день. Забронировать стол можно по номеру телефона 600-046.

Ресторан-поэма "Живые души"

Тел: 600-046

Адрес: Гоголя, 46а

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