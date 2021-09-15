Симбиоз гастрокультур: в Барнауле открыли ресторан с шеф-поваром из Египта

В Барнауле отпраздновал открытие ресторан "Живые души" – новый проект INVINO и шеф-повара Мохаммеда Эссы. Новое камерное заведение расположилось на улице Гоголя, 46а. Открытие ресторана прошло в формате гала-ужина под голос оперной дивы Ирины Олифер.
"Живые души" – ресторан-поэма мультикультурной кухни, где гармонично сочетаются история города и интерьер Вячеслава Душакова. Дизайнер был выбран неслучайно – первые четыре буквы его фамилии полностью оправдывают концепцию проекта, изображающую всё живое: живые души, живое вино, живое общение.
Венец проекта – формат мультикультурной кухни. Шеф-повар Мохаммед Эсса и бренд-шеф Ольга Ситникова создали элегантное, но совершенно новое меню. Это авторский взгляд на то, как креативно можно совместить подачу, динамику и симбиоз гастрокультур.
Мохаммед Эсса с большим уважением относится к продукту и стремится подчеркнуть его естественный вкус. В его руках получается идеальное сочетание каждого ингредиента – от основы из филе миньон, камчатских крабов или морских гребешков до заправок из морковного пюре, свежих кокосов или огуречного геля.
Самое главное, что можно сказать о меню: это и правда вкусно, еда не перегружена соусами и специями, все продукты хорошо сочетаются между собой. Одним словом, современная comfort food – еда на каждый день. Забронировать стол можно по номеру телефона 600-046.
Ресторан-поэма "Живые души"
Тел: 600-046
Адрес: Гоголя, 46а
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Комментарии
Ту Ога
Зачем буровить всякую чушь?
Это ресторан хозяина ИнВино, зачем ему какие то деньги мыть? Он и так норм зарабатывает. И тему с пейрингом еды с вином они активно продвигают не первый год. Если вы не в курсе, то а самом ИнВино стали часто проводиться винные вечера с ресторанными блюдами, в самой сети продают множество закусок к вину. Да и в этом ресторане приоритетна не еда, а сочетание вина и еды. Это не ресторан в том плане как привыкли его понимать в Барнауле, как какой-нибудь одноименный ресторан) это скорее место где приятно выпить хорошего вина и сопроводить его приятной закуской. Это типа самому меню видно, там нет борщей/котлет, там су-вид, там тарталетки, салат с Камчатским крабом… ещё бы официантов грамотных, чтобы сами разбирались в вине, и посоветовать могли интересные сочетания, например совиньон и устрица, но никак не рислинг с уткой)
Еслив котлет и борща нету, лично я не пойду. Лично я, вино только и исключительно с борщем употребляю. И под котлеты.
зря фото Иришки убрали. Только и
остается со спины на нее посмотреть
А шо за тётки на фоне Ягуаров ?
Судя по фото машин, обычным людям там не по карману....
предыдущему: это водители. ждут, когда хозяевА нагуляются
светский? а еще какой бывает?
по постановочному фото видно что тачки расставлены для антуражу