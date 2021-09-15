Среда, 15 Сентябрь, 16:48

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,72
€ 85,99
22°


6312185 +23508
Обь
57см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День рождения БарнаулаВыборы-2021Третья волна пандемии
Новости

Симбиоз гастрокультур: в Барнауле открыли ресторан с шеф-поваром из Египта

, ИА "Амител"
В Барнауле появился светский ресторан с авторской мультикультурной кухней

В Барнауле отпраздновал открытие ресторан "Живые души" – новый проект INVINO и шеф-повара Мохаммеда Эссы. Новое камерное заведение расположилось на улице Гоголя, 46а. Открытие ресторана прошло в формате гала-ужина под голос оперной дивы Ирины Олифер

"Живые души" – ресторан-поэма мультикультурной кухни, где гармонично сочетаются история города и интерьер Вячеслава Душакова. Дизайнер был выбран неслучайно – первые четыре буквы его фамилии полностью оправдывают концепцию проекта, изображающую всё живое: живые души, живое вино, живое общение.

Венец проекта – формат мультикультурной кухни. Шеф-повар Мохаммед Эсса и бренд-шеф Ольга Ситникова создали элегантное, но совершенно новое меню. Это авторский взгляд на то, как креативно можно совместить подачу, динамику и симбиоз гастрокультур.

Мохаммед Эсса с большим уважением относится к продукту и стремится подчеркнуть его естественный вкус. В его руках получается идеальное сочетание каждого ингредиента – от основы из филе миньон, камчатских крабов или морских гребешков до заправок из морковного пюре, свежих кокосов или огуречного геля. 

Самое главное, что можно сказать о меню: это и правда вкусно, еда не перегружена соусами и специями, все продукты хорошо сочетаются между собой. Одним словом, современная comfort food – еда на каждый день. Забронировать стол можно по номеру телефона 600-046.

Ресторан-поэма "Живые души"
Тел: 600-046
Адрес: Гоголя, 46а
Instagram

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

15.09.2021 10:28
- гость -

Ту Ога
Зачем буровить всякую чушь?
Это ресторан хозяина ИнВино, зачем ему какие то деньги мыть? Он и так норм зарабатывает. И тему с пейрингом еды с вином они активно продвигают не первый год. Если вы не в курсе, то а самом ИнВино стали часто проводиться винные вечера с ресторанными блюдами, в самой сети продают множество закусок к вину. Да и в этом ресторане приоритетна не еда, а сочетание вина и еды. Это не ресторан в том плане как привыкли его понимать в Барнауле, как какой-нибудь одноименный ресторан) это скорее место где приятно выпить хорошего вина и сопроводить его приятной закуской. Это типа самому меню видно, там нет борщей/котлет, там су-вид, там тарталетки, салат с Камчатским крабом… ещё бы официантов грамотных, чтобы сами разбирались в вине, и посоветовать могли интересные сочетания, например совиньон и устрица, но никак не рислинг с уткой)

15.09.2021 10:48
Шмурдяк

Еслив котлет и борща нету, лично я не пойду. Лично я, вино только и исключительно с борщем употребляю. И под котлеты.

15.09.2021 11:44
- гость -

зря фото Иришки убрали. Только и

15.09.2021 11:45
- гость -

остается со спины на нее посмотреть

15.09.2021 12:11
Брембо

А шо за тётки на фоне Ягуаров ?

15.09.2021 12:13
гость

Судя по фото машин, обычным людям там не по карману....

15.09.2021 12:17
- гость -

предыдущему: это водители. ждут, когда хозяевА нагуляются

15.09.2021 13:19
- гость -

светский? а еще какой бывает?

15.09.2021 13:47
- гость -

по постановочному фото видно что тачки расставлены для антуражу

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
16:36
На Алтае пьяный мужчина угнал "Ниву", врезался в забор и уснул прямо в машине 1
16:21
Ещё 30 человек заболели ковидом в Горном Алтае 0
16:05
Лавров назвал доказательство того, что США вмешиваются в российские выборы 4
15:54
Алтайкрайстат предлагает заработать во время переписи населения 5
15:43
Алтайским работодателям возместят затраты на борьбу с COVID-19 1
15:28
В Бийске определились с датой начала отопительного сезона 2
15:13
Иммунолог раскрыл сроки начала четвёртой волны коронавируса в России 5
14:57
Виктор Томенко вручил краевые награды алтайским паралимпийцам и их тренерам 3
14:41
Алтайские школы искусств получат более 80 миллионов рублей в 2022 году 0
14:24
Proдавай почку. Шутки и мемы о новой презентации Apple 4
14:03
Наука занимательная. АлтГТУ приглашает на фестиваль "Наследники Ползунова сегодня" 0
13:55
"Зенит" с минимальным счётом проиграл действующему победителю Лиги чемпионов 0
13:41
Шутить и развиваться. Зачем Алтаю нужна Школа КВН и чему там будут учить? 8
13:26
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае превысило 74 тысячи человек 0
13:10
Сколько стоит iPhone 13 и чем он отличается от своих предшественников? 11
12:55
Резня тремя ножами. На Алтае женщина едва не убила 70-летнюю экс-свекровь 1
12:39
Нужно живым. Где в Барнауле установят стелу "Город трудовой доблести" и почему это важно 3
12:21
Избирком отменил решение о снятии коммуниста Александра Попова с выборов в АКЗС 6
12:01
Музыка с душой. В Барнауле пройдет гала-концерт бардовской песни 0
11:48
Сына бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина задержали на 48 часов 17
11:33
Доктор Мясников назвал симптом, который люди путают с инсультом 1
11:17
В мэрии ответили на жалобы барнаульцев о нехватке мест в школе № 102 17
11:01
Развёл костёр – получил штраф: как сжигать мусор на даче по правилам 6
10:51
Россиянам рассказали о получении пенсии в случае смерти супруга 2
10:36
Барнаульский "Коммунальщик" дважды проиграл "Ак Барсу Динамо" 0
10:20
Билл Гейтс назвал условие готовности мира к новой пандемии 4
10:03
Другая энергия: как организовать бесперебойное электроснабжение на жилых и бизнес-объектах 13
09:46
Продавец из Новоалтайска хотел быстро разбогатеть и потерял на бирже 670 тысяч рублей 6
09:30
Первыми депутатами были купцы, а женщины не голосовали: 1877 год в подкасте "Столица мира" 4
09:16
Ольга Бузова собралась стать историком 21
09:01
Бухгалтер на удалёнке. Где найти специалиста, который грамотно минимизирует налоги 2
08:52
Редизайн iPad mini и самый дорогой iPhone. Apple презентовала новинки 2021 года 7
08:37
Даже по прописке. Жители Барнаула жалуются на нехватку мест в школе № 102 19
08:22
Не более суток, но с одеждой и тапками. МВД утвердило правила работы вытрезвителей 11
08:07
Симбиоз гастрокультур: в Барнауле открыли ресторан с шеф-поваром из Египта 9
07:56
Все на участок: кого будут выбирать жители Алтайского края в сентябре. Инфографика 35
07:34
Умный домофон не пустил в подъезд пьяного россиянина 9
07:19
"На ошибках учимся". Как городская среда на Алтае становится комфортной и что ей мешает 0
07:03
Главное – расшколиться. Что такое семейное обучение и насколько легко учить ребёнка дома 11
06:51
Чем заняться на самоизоляции. Советы для Владимира Путина 3
06:37
Душа поет. Пианист из Австралии делает смешные видео, играя в дуэте с орущими животными 1
06:18
Названы четыре симптома незаметного поражения организма раком 2
06:03
До +24 градусов потеплеет в Алтайском крае 15 сентября 0
23:45
Такой день. Дела против жены и сына экс-замглавы Барнаула и 200 млн на дороги в Рубцовске 0
23:19
УФАС оштрафовало владельцев газовых заправок почти на 12 млн рублей за сговор в Барнауле 4
22:52
Минцифры предложило ограничивать использование средств связи во время ЧС 7
22:25
"Без музыки мне оставаться надолго нельзя". Безработная бийчанка украла колонку и наушники 1
21:46
В России за сутки выявили 17,8 тыс. случаев COVID-19 0
21:18
"Чудом оттуда ушёл". Несколько девушек избили кандидата в депутаты АКЗС у бара в Барнауле 25
20:47
Барнаульское "Динамо" вничью сыграло на своём поле с "Торпедо-Миасс" 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.