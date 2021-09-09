Звезду фильма "В бой идут одни старики" обвинили в изнасиловании

Актёра Владимира Талашко, известного по роли в фильме "В бой идут одни старики", обвинили в изнасиловании. Жертвой представилась маркетолог Мария Матрос.
По словам девушки, всё случилось, когда ей было 17 лет. Актёр якобы предложил ей поступить в университет Карпенко-Карого, где он является преподавателем.
Девушка приехала к нему домой, где, по её словам, Талашко стал приставать к ней. Матрос заявила, что напомнила актёру о разнице в возрасте и сказала, что не хочет близости, но потом "решила поддаться всей этой истории и уехать как можно скорее".
Талашко не стал комментировать слова девушки, пишет сайт "Общественное. Новости".
Отметим, что о домогательствах со стороны актёра ранее также заявляли экс-студентки университета.
Комментарии
Девушка приехала к нему домой
Зачем?! Готовиться к поступлению?)
Кстати, поступила или нет?
А разве "решила поддаться всей этой истории" не согласие?
Ему сейчас 75 лет, гражданин Украины, он их лет в 65+ насиловал? Они что там кушают на Украине? Может это от сала?
запоздалая месть за проукраинскую позицию актера?