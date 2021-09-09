Звезду фильма "В бой идут одни старики" обвинили в изнасиловании

Актёра Владимира Талашко, известного по роли в фильме "В бой идут одни старики", обвинили в изнасиловании. Жертвой представилась маркетолог Мария Матрос.

По словам девушки, всё случилось, когда ей было 17 лет. Актёр якобы предложил ей поступить в университет Карпенко-Карого, где он является преподавателем.

Девушка приехала к нему домой, где, по её словам, Талашко стал приставать к ней. Матрос заявила, что напомнила актёру о разнице в возрасте и сказала, что не хочет близости, но потом "решила поддаться всей этой истории и уехать как можно скорее".

Талашко не стал комментировать слова девушки, пишет сайт "Общественное. Новости".

Отметим, что о домогательствах со стороны актёра ранее также заявляли экс-студентки университета.