Общее число смертей от коронавируса в России превысило 190 тысяч

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 794 летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Общее число смертей достигло 190 376, сообщает оперштаб.

Число подтверждённых заражений COVID-19 в стране выросло на 18 380 – до 7 084 284. Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+1801 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+1380) и Московской области (+525).

Выздоровел за весь период 6 340 151 человек, в том числе 19 639 – за последние сутки.

Напомним, по данным на 9 сентября, в Алтайском крае выявили ещё 237 случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 72 604 инфицированных.