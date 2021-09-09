Twitter заблокировал аккаунт ведущего шоу "60 минут" Евгения Попова

Twitter заблокировал аккаунт ведущего политического ток-шоу "60 минут" на канале "Россия 1" и кандидата в депутаты Госдумы Евгения Попова. Об этом сообщает ТАСС.

"Действие учётной записи приостановлено. Twitter приостанавливает действие учётных записей, которые нарушают правила Twitter", – сказано в сообщении, опубликованном на странице Попова.

Роскомнадзор пока никак не комментировал решение сервиса.

UPD. Twitter-аккаунт Евгения Попова разблокировали.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что Twitter в России будет заблокирован через месяц, если площадка не удалит запрещённую информацию. Глава ведомства Вадим Субботин отметил, что если соцсеть не исполнит требования, то Роскомнадзор будет рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории страны. Если же компания выполнит условия регулятора, то санкции в её отношении снимут.