Пропавших в Лесосибирске школьниц нашли живыми. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Напомним, что сообщение о пропаже двух 13-летних девочек появились в Сети накануне.

Как рассказала мать одной из них, дети доехали до подруги, провели у неё ночь, а утром вызвали такси, чтобы уехать. С тех пор об их местоположении ничего не было неизвестно.

В полиции сообщили, что никаких заявлений по факту пропажи не получали, однако начали проверку.

По указанию руководства в Лесосибирске подняли весь личный состав отдела, выяснялись все детали исчезновения несовершеннолетних.

Отмечалось, что пропали девочки 7 сентября.